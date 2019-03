Autonkuljettajalle maksettiin palkka ajettujen kilometrien mukaan – keksi laittoman tavan ansaita enemmän

Autot

Poliisi tutki, miksi ammattikuljettaja ajoi useasti ylinopeutta – kuskin motiivina oli raha

Hämeen poliisi tutki työsyrjintäepäilyä, joka tuli esille venäläisen rekkakuskin jäätyä kiinni useista ylinopeuksista syksyllä 2017. Epäily kohdistui kuljetusliikkeen palveluksessa olevaan henkilöön, jonka epäiltiin maksaneen venäläiselle rekkakuskille palkat ajettujen kilometrien mukaan. Palkkaperusteena oli 0,20 euroa kilometriltä.Maksukäytäntö olisi ollut vastoin Euroopan parlamentin asetusta, jonka mukaan palkkaa ei saa maksaa ajettujen kilometrin mukaan.Maksukäytännön epäiltiin johtaneen siihen, että venäläinen rekkakuski ajoi toistuvasti ylinopeutta. Hänen palkkansa oli huomattavasti vähemmän kuin puoliperävaunun kuljettajalle maksettava 13,38 euroa tunnilta.Suomalainen kuljetusyritys käytti vuokratyövoimaa. Esitutkinnan mukaan yritys ei maksa palkkoja, vaan ne maksaa venäläinen kuljettajien työnantajayritys, joka laskuttaa palveluista suomalaista kuljetusyritystä.Kun Hämeen poliisin partio pysäytti Lahdessa venäläiskuskin ajaman rekan, selvisi, että hän ajoi rekoilla rajoitinta vastaan ja nopeudet olivat 90-110 km/h:ssa. Normaalissa käytössä rajoitin kytkeytyy päälle estäen liiallisen vauhdin.Esitutkinnassa rekkakuski kertoi, että hän sai suomalaiselta kuljetusliikkeeltä työtehtäviin liittyvät ohjeet tekstiviesteinä. Hän sanoi myös sopineensa kilometriperusteisesta palkanmaksusta kuljetusliikkeen kanssa.Työsyrjinnästä epäilty kiisti rekkakuskin väitteen ja kertoi, ettei hän tiennyt miten vuokratyövoimaa välittävä venäläisyritys maksaa palkat.Rikosepäilyn tutkinnanjohtaja lopetti esitutkinnan, koska tuli siihen tulokseen, että näyttö ei riittäisi syytteen nostamiseen.Salpausselän kihlakunnan syyttäjä totesi esitutkinnassa saadun näytön riittämättömäksi ja ilmoitti maaliskuun alussa, että jättäisi syytteen nostamatta.Suomalaisyrityksen kirjanpidossa ei ole kuskien palkanmaksusta mitään tietoja. Tarkempien tietojen ja dokumenttien saaminen esitutkintaan on ratkaisun mukaan mahdotonta, koska työnantajayritys on Venäjällä. Ratkaisussa epäillään lisäksi, että rekkakuskin saaminen oikeuden eteen olisi epätodennäköistä.Rikosepäilyä tukee vain rekkakuskin kertomus, ja poliisi on tehnyt esitutkinnassa kaiken mitä asiassa on voitu saada selville.