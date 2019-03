Autot

Ministeriötä huolettaa kotitalouksien vähäinen taksinkäyttö – ”taksimatkoihin vain 60 euroa”





”Taksiuudistuksen tavoitteena on ollut lisätä taksipalvelujen käyttöä ja mahdollistaa entistä paremmat taksipalvelut. Kotitaloudet käyttivät vuonna 2016 keskimäärin taksimatkoihin vain 60 euroa.”Edellä mainittu paljon puhuva virke löytyy Liikenne- ja viestintäministeriön medialle hiljattain lähettämästä varsin pitkästä tiedotteesta, jossa ministeriö vastaa erilaisiin julkisuudessa esiintyneisiin niin sanottuun taksiuudistukseen liittyviin kysymyksiin.Vain -sana paljastaa hyvin, että taksiuudistus on myös osa ministeriön vahvasti ajamaa niin sanottua liikenteen murrosta eli muutosta nykyisestä omistusautomallista kohti liikkumisen palveluita. Yksi palveluistumisen mittareista on tietenkin palveluihin eli tässä taksikyyteihin vuositasolla käytetty keskimääräinen raha, jonka LVM haluaa nyt nousuun.Tiedote paljastaa rahahuolien ohella senkin, että ministeriötä huolettavat eurojen ohella myös digitaalisten palveluiden toistaiseksi kovin alhaiset käyttäjämäärät:”Osa käyttäjistä on siirtynyt myös käyttämään digitaalisia palveluja. Liikenne- ja viestintäviraston selvityksen mukana taksitilauksen tilaajista vain 10 prosenttia oli tehnyt viimeisimmän tilauksensa netistä tai mobiilisovelluksella. Digitalisaatiota ja uusia palveluja hyödyntämällä kuluttajat voivat entistä paremmin kilpailuttaa palveluja”, tiedote toteaa.Siis jälleen kerran vain. Eli konsulttilaskelmiin on vielä matkaa.Sanoissa huomion kiinnittää myös se, että tiedote muistaa korostaa moneen otteeseen siitä, kuinka uuden lain tavoitteena on ”tukea pitkän aikavälin muutosprosesseja” sekä ”toimivien liikennemarkkinoiden ja uudenlaisten palvelujen syntymistä”.Siksi myöskään kansan suussa taksilaiksi vääntyneen liikennepalvelulain vaikutuksista ei muutaman kuukauden kokemuksen perusteella kannata ministeriön mukaan ”tehdä liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä”.