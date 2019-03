Autot

Kian ovet voi pian avata puhelimella – myös moottori käynnistyy kännykällä





Etäkäyttökin onnistuu

Ladattava avainsovellus korvaa fyysisen avaimen. Sovelluksen valmistelu on jo niin pitkällä, että korealaisvalmistaja lupaa sen osaksi Kian uusia autoja tämän vuoden lopusta alkaen.Kian Digital Key -sovellus hyödyntää puhelimen NFC-lähilukuominaisuutta. Auton etuovien kahvoissa olevat NFC-antennit tunnistavat käyttäjän, jolloin oven voi avata. Tunnistamista varten puhelimen pitää olla muutaman senttimetrin päässä auton kahvasta, joten ovia ei ole mahdollista avata vahingossa.Auton käynnistämiseksi puhelin asetetaan keskikonsolin langattoman latausalustan päälle. Tämän jälkeen auto käynnistyy kojetaulussa olevaa Start/Stop-nappia painamalla.Kun auto on tunnistanut käyttäjän, kuljettajakohtaiset säädöt tapahtuvat automaattisesti, valmistaja lupailee. Näitä voivat olla peilien, istuimen ja ohjauspyörän säädöt sekä kuljettajan haluamat asetukset audio- ja videolaitteille, navigaattorille ja tuulilasinäytölle. Sovellusta voi käyttää neljä nimettyä käyttäjää.Auton järjestelmiä on mahdollista käyttää Digital Key -sovelluksella myös kauempaa hyödyntäen Bluetooth-teknologiaa. Auton ovet voi avata ja sulkea, aktivoida hälytyksen tai käynnistää moottorin. Tulevaisuudessa sovelluksella voisi antaa autolle käskyn parkkeerata itse itsensä.Edellä olevia ominaisuuksia voidaan hyödyntää myös esimerkiksi autojen yhteiskäytössä. Kullekin sovelluksen käyttäjälle voidaan määritellä tietyt käyttöoikeudet tietyksi ajaksi. Esimerkiksi vuokra-auton käyttöaikaa tai sen joidenkin ominaisuuksien käyttöä voidaan rajata. On myös mahdollista antaa esimerkiksi lähettipalvelulle pääsy pelkästään auton tavaratilaan.Digital Keyn avulla auton hyödyntäminen yhteiskäyttöpalvelussa on helppoa, koska omistajan ja vuokraajan ei tarvitse tavata avaimen luovuttamista varten. Kun vuokraaja lataa itselleen Digital Key -sovelluksen, omistaja voi lähettää käyttöoikeuden omasta sovelluksestaan. Tämän avulla omistaja voi myös valvoa, ettei autolla ajeta liian kovaa tai ettei se poistu tietyn alueen ulkopuolelle.