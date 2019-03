Autot

Koeajossa käytetty ”Puolan jenkki” – kyntää syvällä vikatilastoissa, mutta omistajat kehuvat

Totuus ei löydy vikatilastoista

Nimitys ”Korean ja Puolan jenkki ” tulee siitä, että Chevrolet on alkujaan amerikkalainen merkki, mutta liiketoiminnan ostaneet korealaiset valmistivat Aveota Puolassa.Kaikkiaan Chevrolet Koleosin korvannut Aveo on sympaattinen pikkuauto. Sen jälki on viimeisteltyä, ohjaamo selkeä ja toimiva.Jo lyhyellä koeajolenkillä kävi kuitenkin selväksi, että se on nopeiden ja lyhyiden etäisyyksien auto. Istuimet eivät tarjoa kovin hyvää tukea, ja jos matkaa hampurilaisravintolaan olisi tullut vähänkin nyt ajettua seitsemää kilometriä enemmän, niin seniorin selkä olisi puutunut.Koleos ei myöskään ole kovin hiljainen auto. Talvirenkaiden rohina ja tuulensuhinat tunkivat kohtuullisen voimakkaasti sisään jo Kehä I:llä kahdeksaakymppiä körötellessä. Se tietysti voi olla ihan hyväkin juttu vaikkapa avioriidan koittaessa; rengasäänet ja tuulensuhinat peittävät melko tehokkaasti kartanlukijan nalkutuksen.Hydraulisesti toteutettu ohjaus toimi koeajoautossa tarkasti ja palautti hyvin. 1,2-litraisella ja 84-hevosvoimaisella bensamoottorilla pärjää hyvin kaupunkioloissa, mutta maantieajossa meno on tukkoista ja valjua. Riittävää kiihtyvyyttä sai ajaessa etsiä kakkosvaihteelta asti.Sen sijaan sisustuksen viimeistely tuntui jämäkältä. Muovia on käytetty runsaasti, mutta silti pinnat eivät ole halvan näköisiä. Koeajoautossa ei kuulunut myöskään kitinöitä. Sisätilat ovat myös yllättävän runsaat. Edessä istutaan melko pystyssä, minkä ansiosta takapenkkiläisille jää mukavasti tilaa.Hyvää on myös tuon ajan pikkuautoksi melko vakuuttava ulkonäkö. Keulan rakenne on paljon edeltänyttä Koleosia ilmeikkäämpi.Aveota tuskin on tehtykään nautiskelijoille. Uskoisin sen kuitenkin tarjoavan kohtuuhintaan melko huoletonta ajoa vielä pitkäksi aikaa. En usko, että tämän jo 131 000 kilometriä matkamittariin keränneen Aveon kyyti on ollut yhtään sen erinomaisempaa uutenakaan.Saksan suurin katsastuslaitos TÜV kokosi vuonna 2013 vikatilaston 2-3 vuotta vanhoista autoista. Ykköseksi sijoittui se, jossa oli vähiten vikoja, se oli Opel Meriva. Aveo jäi sijaluvulle 120.A-katsastuksen vuoden 2014 vikatilastoissa vuosimallin 2009 Aveo jäi sijaluvulle 62, kun automalleja listalla oli kaikkiaan 74. Mitään erityistä yksittäistä syytä ei hylkäyspäätöksiin mainittu.Vaan eiväthän katsastustilastot kerro koko totuutta. Hylkäykseen johtavat perusteet voivat tulla hyvin halvallakin korjatuista asioista.Kuten eräs katsastusmies sanoi Fiatista:– Joo, tarvitaanhan Fiiuun niveliä. Mutta Fiatiin niitä ostaa pussillisen samalla hinnalla kun johonkin toiseen merkkiin yhden.En tiedä, päteekö sama Aveoon. Nettiauto.comista Aveosta löytyy 14 kommenttia. ”Mies Kuhmalahdelta” kehuu:– Perheen luotettavin auto, vaikka toisena autona ollut käytössä lähes uusia, paremman luokan autoja.Yhtä vuolaasti kehuu ”Nainen Lohjalta” vuosimallin 2006 Aveotaan:– Luotettava menopeli. Itsellä ollut 5 eri autoa elämäni aikana, ja Aveo oli näistä edullisin, mutta kaikista luotettavin auto. Vähän on äänekäs, mutta ei se menoa haitannut....