Autot

Koeajossa Peugeot’n uusi viistokattonamu: Parhaimmillaan maantievauhdissa – tarjolla myös erikoistunnelmaa





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy













Linjakkaat maantievaunut ovat tavanneet olla monille perinteisille automiehille, -naisille ja tätä nykyä nähtävästi myös -muunsukupuolisille usein ”se” juttu.Siis juttu, joka näyttää ja tuntuu hyvältä ja jota aidosti haluaa. Ja josta löytyy sitä tunnetta.Tähän rakoon iskee myös Peugeot’n uusi 508, jonka coupé-tyylisen paketin on tarkoitus olla yksinkertaisesti makea. Siis eräänlainen Peugeot-malliston haluttu, mutta silti tuliteräksi perheluokan autoksi yhä aika sopuhintainen kruunu ja karkki.Mutta miltä uutuus tuntuu, kun komean ranskattaren tuo suomalaiseen loskakeliin ja mallistosta valitsee kaikkein kalleimpien huippuversioiden sijaan sittenkin sen järkevimmän hinnat alkaen -dieselkoneen ja selvästi esitekuvia vähemmän varusteita?No ainakin sitä alussa mainittua tunnelmaa Peugeot 508:sta kyllä löytyy. Eikä sisustan laatuvaikutelmasta tarvitse Allure-mallissakaan tinkiä oikeastaan yhtään. Ja ranskalaista futurismia – sitä on tarjolla kaikkialla. Ei ihme, jos esimerkiksi vähän vanhempi punaviinistä tykkäävä pariskunta nyt vähän ihastuu.Lähinnä nuoremmille lapsenlapsille passeleita takaistuintiloja lukuun ottamatta muotoilu ei kuitenkaan tarkoita tällä kertaa juurikaan käytettävyyskompromisseja, sillä pääosin alla piilee varsin tavallinen auto.Osa Peugeot’n nätiksi viritetyn tietoviihdejärjestelmän valikoista on toki hiukan kompleksisia ja jotkut fyysisistä nappuloista vaativat esimerkiksi talvihansikkaiden ottamista pois kädestä, mutta kaikkiaan kokonaisuus on silti reilusti plussan puolella.Ilahduttavaa on sekin, että lumipolanteista ja nastojen karkeaksi kuluttamasta asvaltista huolimatta 508 tuntuu suorastaan poikkeuksellisen hiljaiselta. Se tuo varsinkin tässä hintaluokassa mukaan ihan kunnon annoksen aitoa luksusta.Sinänsä järkevän ja ihan vääntävän perusdieselin ongelmaksi jää lähinnä tietty eriparisuus auton muuten varsin menevän olemuksen kanssa. Suomeksi asian voi ilmaista niinkin, että järkevässä voimalinjassa ei ole oikeastaan mitään erityisen kiinnostavaa tai kohottavaa, vaikka se hommansa toki ihan hyvin hoitaakin.Jotain kuitenkin koneelta odottaisi, sillä alustaltaan 508 on kovahko. Tämä ei sovi ihan parhaimmalla tavalla yhteen alle 100-kilowattisen perusmallin mukavuuspainotteisuuden kanssa, varsinkin kun ohjauskin on 508:ssa enemmän pyörittelyn helppoutta kuin ajamisen tarkkuutta korostava.Parhaimmillaan perusdieselillä varustettu Peugeot 508 tuntuu olevan hyväpintaisella moottoritiellä. Kovemmissa nopeuksissa alusta alkaa nimittäin selvästi toimia, eikä ohjaustuntuman viime silauksistakaan tarvitse niin välittää.Ja se väännökkään nykydieselin vahvuus eli kulutuskin näyttää matkavauhdissa sitä kaikkein parastaan. Siis hiljainen ja mukava hyvännäköinen matkavaunu, siinä se!