Testissä uusi Audi A1: Aiempaa järeämpi ilmestys – koeajon jälkeen sporttipenkkejä ei ollut ikävä

Autot

Uusi Audi A1: Aiempaa järeämpi ilmestys – koeajon jälkeen sporttipenkkejä ei ollut ikävä





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

















Etenkin uuden A1:n keulan muotoja on vahvistettu väkeviä ilmanottoaukkoja myöten. Hienoisesta isottelustaan huolimatta A1 on edelleen pieni auto, joita automaailmassa kutsutaan todellisuutta sumentavalla termillä ”kompakti”.Kompaktiudestaan huolimatta uusi A1 on aiempaa tilavampi – eikä pelkästään mainoslauseissa, vaan tilantunnun voi kokea ihan oikeassa elämässä.Pituus on kasvanut 56 millimetriä ja leveys on pysynyt entisellään, mutta sisällä on yllättävän avaraa. Samalla tavaratila on kasvanut 65 litraa. Suunnittelijat voivat siis taputtaa toisiaan selkään.Ohjaamossa on paljon elementtejä kalliimmista Audi-malleista. Konttori on rakennettu yksityiskohtia myöten kuljettajaa silmällä pitäen, mistä kertoo esimerkiksi kuskia päin tavallista voimakkaammin käännetty kosketusnäyttö.Tietoviihdepalvelut ovat toimivat, mutta esimerkiksi navigointiohjelma pitää ostaa erikseen. Suunnistus onnistuu toki älypuhelinta peilaamalla.Jo perusvarusteltu versio sisältää vakiovarusteina led-valot edessä ja takana, monitoimiohjauspyörän ja täysin digitaalisen mittariston. Lisävarusteena saa näyttävän virtuaalisen mittariston.Vaikka ohjaamo näyttää hienolta, tiukalla tarkastelulla voi havaita, että osa ratkaisuista on pikemmin sukua Volkswagenin halvemmille malleille kuin Audi A6:lle.Kaistavaroitin, mukautuva nopeusavustin ja pysäköintiavustin ovat jo joissakin edullisissakin nykyautoissa peruskauraa, mutta A1:n hinnat alkaen -malliin ne on ruksattava lisärahaa vastaan.Pre sense front -varoitin sisältyy jo lähtömallin hintaan, ja sen olemassaolosta alkaakin iloita, kun edessä etenevä auto äkkijarruttaa jäisellä tiellä ilman näkyvää syytä.S line -varustepaketilla vuoratussa koeajoautossa urheiluistuinten kovuuden voi tuntea ensikosketuksella. Niihinkin tottuu, mutta pidemmillä matkoilla reisien sivutuet painavat epämiellyttävästi – riippuen tietenkin vartalomallista ja ajoasennosta.Tehdasvarusteena voi hankkia Audin dynaamisen drive select -järjestelmän. Sen myötä kuljettaja voi valita neljä ajodynamiikkaan vaikuttavaa tilaa.Tiukkuutta ajamisen kaipaava ei välttämättä tarvitse ylimääräistä järjestelmää, sillä S linen alustassa on arkiliikkumiseen tarpeeksi napakkuutta, ja viimeistään järeimmissä poikittaissaumoissa paljastuu jousituksen kovuus.Urheilullisuus vaatii veronsa, mutta toisaalta painava ohjaus ilahduttaa tarkkuudellaan ja vasteellaan.Seitsemänpykäläinen S tronic -kaksoiskytkinautomaattivaihteisto on oivallinen valinta tälle autolle. Käsivaihteistoa himoitseva saa kuusilovisen laatikon.A1:n saa Suomessa aluksi vain 1,0-litraisella bensiinimoottorilla. Kolmelle sylinterille ominainen äänimaailma on jollakin keinolla häivytetty niin onnistuneesti, että sitä alkoi ajaessa jopa välillä kaivata.Koeajoauton 17-tuumaisista renkaista syntyvä ajomelu vaikutti totuttua Audi-tasoa korkeammalta.Uusi A1 on rivakka, ketterä ja kaikin puolin laadukas, mutta potentiaalinen asiakas saattaa silti pohtia, kannattaako Audin logosta maksaa joitakin tuhansia enemmän kuin saman konsernin Polon keulamerkistä.