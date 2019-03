Autot

Hitiksi povattu Volkswagenin uutuus yllättää voimalinjoillaan – ”ei saatavilla” -lista oudoksuttaa

Volkswagenin uusi pikku-SUV-malli eli T-Cross on valmis markkinoille. Saksalaisvalmistaja on yksi niistä lukuisista autovalmistajista, jotka ovat viime aikoina liputtaneet voimakkaasti niin autojen sähköistymisen kuin vaihtoehtoisten voimanlähteiden puolesta.Siksi onkin suorastaan erikoista, että upouudesta T-Crossista ei ainakaan lanseerauksen yhteydessä tule saataville sen kummemmin perushybridiä, pistokehybridiä, täyssähköversiota tai edes kaasuversiota, joita VW-konsernissa on ennestään lukuisia.Sen sijaan T-Crossin nokalle on alkuun istutettu tuttu 1,0-litrainen TSI-pikkumoottori, jonka lisäksi ensi vuonna vaihtoehdoksi tullee myös 1,5-litrainen, 150-heppainen bensiinivaihtoehto.Vielä erikoisempaa on, että tähän pikkuautoon tulee saataville myös umpiperinteinen, 95 hevosvoimaa tarjoileva 1,6-litrainen dieselmoottori. Se on odotetusti joukon taloudellisin, mutta jää valmistajankin odotusten mukaan kysynnältään hyvin vähäiseksi. Dieselin lähtöhinnaksi on ennakkoon arvioitu 24 000–26 000 euroa, mikä on pikkuautosta ihan rohkea hinta. Sopiikin kysyä, miksi paukkuja edes laitetaan tässä kokoluokassa dieseliin, kun kysyntä siirtyy yhä enemmän hybrideihin?T-Crossin ”ei ole saatavana” -listalle kuuluvat myös neliveto sekä kattoikkuna. Nelivetoa joku saattaisi kaivata, samoin yleistyvää kattoikkunaa tänä päivänä. Kattoikkunan poisjääntiä perustellaan tehtaan edustajan mukaan auton dynaamisten ajo-ominaisuuksien varjelemisella, mikä kuulostaa kyllä hieman yliampuvalta.Ilta-Sanomien perjantainen paperiversio kertoo tarkemmin uutuudesta.