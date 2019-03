Autot

Kaupungit pyytäneet ministeriötä korottamaan virhemaksuja – uudet jopa 80 euron parkkisakot voimaan 1.5.2019

Tampereen ja Kotkan kaupungit haluavat sisäministeriön korottavan alueidensa niin sanottuja parkkisakkoja eli pysäköintivirhemaksuja. Tampereella toiveissa on enimmillään peräti 80 euroon nouseva kertarangaistus.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sisäministeriön asetuksella voidaan säätää yli 20 euron suuruisesta pysäköintivirhemaksusta kunnassa tai sen osassa, jos liikennetiheys, paikoitustilojen niukkuus, pysäköintivirheiden määrä, liikenteen sujuvuus tai muut liikenteelliset syyt sitä vaativat.Nyt mahdollisuuteen ovat tarttuneet Tampereen ja Kotkan kaupungit, jotka toivovat alueilleen aiempaa suurempia virhemaksuja:Tampereen kaupunki esittää pysäköintivirhemaksun korottamista Tampereen kaupungin maksuvyöhykkeen 1 alueella 60 eurosta 80 euroon ja muilla alueilla 50 eurosta 60 euroon. Tampereen kaupunki esittää myös, että pysäköintivirhemaksu kiskoliikennettä haittaavasta pysäköinnistä olisi 80 euroa vyöhykkeestä riippumatta.Kotkan kaupunki puolestaan esittää niin ikään vastaavan virhemaksun korottamista, mutta hieman maltillisempaan loppusummaan eli nykyisestä 40 eurosta tasan 50 euroon:Kotkansaaren keskustassa torin alla toimii yksityinen pysäköintilaitos, johon pysäköinnin toivotaan suurelta osin keskittyvän, Kotka muun muassa perustelee ja ilmoittaa pitkähkössä kirjeessään senkin, ettei nykyisen suuruinen pysäköintivirhemaksu vaikuta enää ennaltaehkäisevästi virhepysäköintiin Kotkassa.Tampereella perusteluina ovat erityisesti väkiluvun kasvaminen, keskustan ruuhkat, rajoituksettomien pysäköintipaikkojen määrän väheneminen, joukkoliikennejärjestelyjen merkittävä muutos ja kaupunkirakenteen tiivistyminen sekä useat rakennushankkeet kaupungin alueella.Oma kappaleensa on tamperelaisten pyynnössä osoitettu uudelle raitiolinjastolle, jolle väärinpysäköity auto voi aiheuttaa merkittävää haittaa:Koska Tampereen raitiotielle väärinpysäköity auto halvaannuttaisi joukkoliikenteen laajalta alueelta, tulisi pysäköintivirhemaksun olla raitiotien alueella mahdollisimman korkea riittävän ennaltaehkäisevän pelotevaikutuksen saavuttamiseksi, perustelu kuuluu.Sisäministeriön uuden asetuksen pysäköintivirhemaksusta on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2019. Asetukseen kootaan kaikki voimassa olevat 20 euron minimiä suuremmat pysäköintivirhemaksut. Päätöksenteko asiasta on toistaiseksi kesken.