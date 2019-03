Autot

Uusi tulos julki: Lähes joka viides suomalainen ilmoittaa aikovansa luopua omasta autosta

Juuri nyt

Tuoreen Ilmastobarometrin mukaan omasta autosta luopuvia suomalaisia on mahdollisesti jopa jo satoja tuhansia.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy