Autot

Matkailuautolla liikenteen sekaan – mutta varo näitä tilanteita, varsinkin jos kokemusta on vähän!





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Seuraavassa Matkailuajoneuvotuojat ry:n kokoama vinkkilista siihen, mitä kaikkea matkailuautolla ajettaessa pitäisi ainakin huomioida:Matkailuauton korkeus on vähintään yli 2,7 metriä, joten huoltoasemien katosten reunoja ja leirintäalueiden puiden roikkuvia oksia on varottava. Kun näet ajoneuvon suurimmasta korkeudesta varoittavan liikennemerkin, ota se aina vakavasti matkailuautolla liikkuessa.Parkkialueilla matkailuauto on suhteessa kookas ajoneuvo. Ruutuun pysäköinti on useimmiten mahdoton tehtävä kun auto on yli 5,5 metriä pitkä ja 2,15 metriä leveä. Pysäköi siis auto suosiolla esimerkiksi markettien parkkipaikoilla alueen reunalle. Siellä on useimmiten väljempää ja myös paikasta lähtö on helpompaa vaikka viereen olisi tullut muita autoja.Monen matkailuauton taka-akselin ja korin perävalojen välissä on jopa lähes kaksi metriä niin sanottua peräylitystä. Erityisesti parkkialueilla ole tarkkana, ettei taka-akselin takana oleva osa ota kiinni pensaisiin tai jopa puihin. Huomioi myös, että auton sivureunat ovat usein lähes kymmenen senttiä renkaita ulompana. Kaupungeissa takapyörän kulkurataa on seurattava käännöksissä sivupeileistä, varsikin jos auto on selvästi yli kuusi metriä pitkä.Koska matkailuautot ovat korkeita, ovat ne usein herkkiä myös kallisteluille käännöksissä. Aja taajamissa kadunkulmat ja teiden risteykset rauhallisesti. Näin matkustajillakin on mukavampaa.Täyteen lastattu matkailuauto painaa lähes 3,5 tonnia. Huolimatta siitä, että uusien matkailuautojen moottorit ovat tehokkaita ja sitkeitä, varaa aikaa ohituksiin riittävästi. Kiihtyvyys ei ole henkilöautojen luokkaa. Vastaavasti myös pysähtymismatka on henkilöautoja pitempi. Ennakointiin on siis syytä kiinnittää henkilöautolla ajoa enemmän huomiota.Takana tulevaa liikennettä seurataan matkailuautossa vain sivupeilien kautta. Niiden käyttöön tottuu helposti, mutta etenkin peruutettaessa aloittelijan on hyvä käyttää apukuskia tarkkailemassa tilannetta ulkoa käsin.Moni leirintäalue on maastollisesti kaikkea muuta kuin suora. Matkailuauto jää herkästi jumiin pehmeillä alustoilla painonsa ja etuvetoisuutensa takia. Tutki leiripaikka huolellisesti ennen sinne ajoa. Jo yksistään vähän kalteva alusta ja liukas nurmi voivat aiheuttaa apuvoimien tarpeen, jos sitä ei ole huomioinut etukäteen.Matkailuautoilla voi liikkua mainiosti myös talvella. Ennen matkalle lähtöä puhdista auto huolellisesti lumesta, mukaan lukien myös katto. Katolla oleva lumikerros aiheuttaa selvän vaaramomentin jos lunta ei ole poistettu. Talvella ajettaessa on oltava kesäkelejä selvästi ennakoivampi, sillä jarrutusmatkat pitenevät entisestään ja liukkaisiin jyrkkiin mäkiin on otettava reilusti vauhtia.