Mersun uutta kaistavahtia moitittu äkkivääräksi – maahantuoja selvitti, mistä muutos johtui

Autot

Mercedes-Benzin uutta kaistavahtia on moitittu äkkivääräksi – maahantuoja selvitti mistä muutos johtui

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Esimerkiksi Ilta-Sanomien uuden A-sarjan koeajossa pantiin taannoin merkille kaistavahdin äkkiväärä toiminta. Myös Iltalehti ja Autotoday arvostelivat kaistavahdin toimintaa.Taustalla on muutos, joka liittyy autojen turvatesteihin.Kuljettaja voi muuttaa esimerkiksi uusissa Mercedes-Benzin A- ja B-sarjoissa kaistavahdin toimintaa pehmeämmäksi tai kytkeä sen pois päältä. Toiminta voidaan myös estää käyttämällä suuntavilkkua tai painamalla jarrua tai kaasua.Muutos ei koske vain Daimlerin valmistamia autoja, vaan se koskee kaikkia uusia tyypitettäviä automalleja, joilla haetaan myös turvallisuusvarusteista lisäpisteitä. Jotta lisäpisteitä voi ansaita, pitää täyttää kaikki EuroNCAP-organisaation asettamat korkeimmat vaatimukset.Uudessa arvioinnissa testinopeus on 72 km/h, ja rengas saa kulkea vain 10 senttimetrin verran kaistaviivan päällä. Aikaisemmin tässä kohdin ennakointi oli mahdollista, ja auton ajautuminen kaistaviivan päälle voitiin estää aloittamalla säätö ennen kuin rengas kulkeutui viivan päälle.Uuden toiminnallisuuden myötä yllä kuvattu säätö ei ole mahdollinen, ja lisäksi samalla hetkellä suuntakorjauksen kanssa myös auton nopeutta on laskettava.Sivuttaissiirtymän tulee olla 0,2 – 0,5 m/s eli toisin sanoen auton kulkukulman on muututtava 4 – 10 metrin matkalla jotta pistepussi täyttyy parhaalla tavalla. Tästä johtuu kaistavahdin äkkinäinen toiminta.