Autot

Porsche on aivan täpinöissään uuden avoautonsa avattavasta katosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uudessa Porschessa kangaskatto muodostaa sulkeutuessaan coupémaisen kaarevan kattolinjan, joka jatkuu yhtenäisenä tuulilasin kehyksestä auton perässä olevaan, alas taitetun katon säilytystilaan saakka.Valmistaja lienee enemmän kuin tyytyväinen ratkaisuunsa, sillä avattava katto edustaa Porschen mukaan kehityksen huippua.Magnesiumista valmistettu kattokehikko mahdollistaa kaarevan muodon, jollaisen toteuttaminen kangaskatoissa on ollut hankalaa. Myös ikkunakehys on muiden segmenttien tavoin valmistettu magnesiumista, jonka käyttö sinänsä ei ole vallankumouksellista autojen kattorakenteissa.Kaikki kattokehikon osat on yhdistetty kinemaattisesti, joten katon liikuttamiseen tarvitaan vain yksi hydraulisylinteri kummallakin puolella. Katon lukitusmekanismiksi Porsche on valinnut käytössä koetellun sähköisen lukitusjärjestelmän, jossa keskellä olevaa lukkoa tukevat sivuilla olevat kohdistustapit.Kattolinjassa ei ole mitään näkyviä taitoksia tai saumakohtia. Uuden ja entistä kevyemmän hydraulisen käyttömekanismin ansiosta katto voidaan sulkea ja avata noin 12 sekunnissa jopa 50 km/h:n ajonopeudella.Kattorakenne sinällään tuskin ratkaisee kenenkään hankintapäätöstä, sillä uuden vakiovarusteisen 911 Carrera S Cabrioletin hinnat alkavat Suomessa 211 975 eurosta. Carrera 4S Cabrioletin 231 928 eurosta sisältäen arvonlisäveron ja arvioidun autoveron.