IS:n koeajossa aivan uusi automerkki – pieni pintaraaputus paljastaa kuitenkin tutun logon

Erottuminen on päivän juttu ja sen tietää myös Seat. Käytännössä merkin brändinrakennustyö kohdistetuu tällä hetkellä erityisesti Cupra-nimeen, eli aiemmin pelkkää tehoversiota tarkoittanutta Cupraa nostetaan Seatilla kokonaan omaksi eksklusiiviseksi erikoisautomerkikseen.Pronssinvärisen timanttikolmiologon alle on myöhemmin luvassa kokonaan omiakin automalleja, mutta ensimmäisen Cupran kunnian on saanut Seatin valikoimasta ennestään tuttu kaupunkimaasturi Ateca.Atecaa kohdanneen Cupra-käsittelyn resepti on tuttu. Tehokkaan konsernimoottorin kavereina ovat menohalujen mukaan viritetty alusta sekä urheilullinen ulkonäkö.Eniten Cupran kasvaminen omaksi merkikseen näkyy näistä viimeksi mainitussa, jossa korostuvat erityisesti Cupra-brändille varatut materiaalit sekä värisävyt. Eli jo mainittupronssikupari, tummanharmaa mokkanahka sekä tietysti hiilikuitukuvio.Erilaiset Cupra-logot ovat näyttävästi esillä, mutta Apple Car Playn valikko näyttää kuitenkin yhä Seatin S-logoa... No, kaikkea ei kai voi ottaa muuttuvassa maailmassa huomioon.Sporttipaketoiduksi citymaasturiksi Cupra Ateca on joka tapauksessa harvinaisen onnistunut kokonaisuus, mielsipä auton sitten sataprosenttiseksi Seatiksi tai ei.Jo valmiiksi tasapainoinen Ateca on ollut virittämiselle hyvä lähtökohta, jolla on nyt Cuprana kaksi luonnetta. Niistä ensimmäinen on vaivaton ja etenemiskykyinen korkean maavaran perheauto ja toinen valikoita naputtelemalla syntyvä urheilulaite – joka kiihtyy ja kulkee kuin aito GTI.Kulutuksen puolesta Cupra Ateca pysyy nätisti ajaen luvatussa, mutta sporttiajossa kakkua saa kyllä palamaan melkeinpä kuinka paljon tahansa.Opettelua vaativan runsaat ajo-ohjelmavalinnat pakottavat kuljettajan välillä vähän tarpeettomastikin tietoviihteen valikoiden syövereihin, mutta muutoin Cupra Atecan käytettävyydessä ei juuri ole moitittavaa. Näyttävä ja monella tapaa muokattava vakiovarusteinen digimittaristo nostattaa nykyaikaista tunnelmaa, eikä Ateca tunnu muutaman vuoden malli-iästään huolimatta vielä yhtään vanhalta.Käsiteltävyydeltään katumaasturi-Cupra on kaikilla ajotyyleillä erittäin hyvä. Bensamoottorioletettujen mieltä piristänee sekin, että Cupran reippaammissa kiihdytyksissä esiintyvät paukkuvat pakoäänet ovat ilahduttavasti aitoja eivätkä nykytyylin tapaan auton äänentoiston avittamia.Kaikkiaan Cupra Atecaa voi hieman päälleliimatun oloisesta sporttibrändistään huolimatta kehua varsin monipuoliseksi GTI-autoksi, joka yhdistää sekä arjen liikkumishelppoutta että ihan oikeaa urheilullisuutta.Toisaalta kilpailu euroista on tässäkin luokassa kovaa; aika moni muukin samanhintainen uusi auto on Cupra Atecan tapaan varsin mainio ja monipuolinen tuote.