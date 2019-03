Autot

Mercedeksen AMG-huippumallista otettiin katto pois – huippunopeutta lähes 320 km/h!

Mercedes-AMG esitteli tällä viikolla päättyvässä Geneven autonäyttelyssä näyttävän version GT R -mallistaan.Uutta avokorista Mercedes-AMG GT R Roadsteria valmistetaan vain 750 kappaletta. Auton kori on valmistettu alumiinista, magnesiumista ja teräksestä, ja uutuus edustaa Mercedes-Benzin mallistossa hyvin eksklusiivista päätä.Sydämenä tässä monen unelma-autossa sykkii 4,0 litran V8-biturbo, joka tuottaa 585 hevosvoiman tehon ja 700 newtonmetrin vääntömomentin. Huippuvääntö on käytettävissä varsin laajalle käyntinopeusalueella, 2100 – 5500 rpm. Kiihdytys sataseen on ohi 3,6 sekunnissa, ja huippunopeus asettuu 317 km/h lukemaan.Autossa on säädettävä jousitus, aktiivinen aerodynamiikka ja nelipyöräohjaus, eli aktiivinen taka-akseli, kuten tehdas seikan itse määrittelee.Auto painaa 1 710 kiloa. Se kuluttaa ennakkotietojen mukaan keskimäärin 13,1 litraa korkeaoktaanista bensiiniä sadalla kilometrillä.