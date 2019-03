Autot

Tuore ennuste: Koska eri autotyyppien hinnat kohtaavat – taustalla kummittelee taas autovero

Autovero vaiheittain historiaan?

Edessä muutosten vuosikymmen?





Vieläkö diesel kannattaa?

Suomalainen autoala on laatinut ennusteet autojen käyttövoimien kehittymisestä. Alalla uumoillaan, että maassamme tapahtuu merkittävä käyttövoimamurros jo ensi vuosikymmenellä.Vuotta 2020 kohti käydään eduskuntavaalien kautta, ja suomalaisautoilijoita kiinnostaa tuleva nyt enemmän kuin ehkä koskaan lähihistoriassa. Vaalikevään edetessä matti- ja maijameikäläinen autoilija tahtoisi kovasti jo tietää, kannattaako uuden auton hankintaa vielä odottaa, vai joko olisi oikea aika lähteä autokaupoille?Kuinka erilaisia polttoaineita tullaan verottamaan, ja saavatko jotkin autot ehkä jatkossa suuremman hankintatuen?Ja sitten vielä se tärkein kysymys: miten käy autoveron?Suomalaisen autoalan uunituoreen peruskäyttövoimaennusteen rinnalla on tutkittu alan tiekarttana vaihtoehtoa, jossa on toteutettu autoalan ilmastostrategian mukaisista toimenpiteistä ennen kaikkea autoveron vaiheittainen poistaminen, sekä erittäin vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvon alentaminen.Monissa puoluepoliittisissa kannanotoissa tämänsuuntaisille muutoksille on ainakin näin ennen vaaleja nähty selkeää tahtotilaa. Jos auto- ja ajoneuvoveroa päädytään muuttamaan lähivuosina, muutokset saattavat toteutua nopeastikin.Tällaisen mahdollisen verotusmuutoksen myötä Suomen autokanta alkaisi uudistua rivakammin, ja keskimääräinen romutusikä laskisi vähitellen noin 17 vuoteen nykyisestä yli 20 vuodesta.Autoalan tiekartassa päädytään vuosiin 2030 ja 2035 mennessä käyttövoimissa merkittäviin sähkö- ja kaasuautojen määriin, sillä autokannan nopeampi uudistuminen tuo autokantaan enemmän uusia autoja ensi vuosikymmenen aikana, eli pian alkavalla 2020-luvulla. Silloin käyttövoimamurros on ennusteen mukaan nopeimmillaan Suomessa. Monilla autovalmistajilla se on jo käynnissä, sillä malliston uudistaminen vie vuosia aikaa.Autoalalla on laajoihin tutkimuksiin perustuen ennakoitu ladattavien hybridien hinnan laskevan dieselautojen hintaa alemmas jo ennen vuotta 2025. Ladattavien hybridien suosio onkin Suomessa tällä hetkellä hyvin suuressa kasvussa, ja lisää tällaisia automalleja tulee jatkuvasti markkinoille monilta eri merkeiltä.Uusien täyssähköautojen hintojen on arvioitu alittavan bensiiniautojen hinnat vuonna 2030, siis 11 vuoden kuluttua. Sen lisäksi täyssähköautojen hinnat alittavat ennusteessa ladattavien hybridien hinnan vuonna 2028 ja dieselautojen hinnan vuonna 2027.Samankaltaisista verrokeista sähköauto tavoittaa ennusteessa dieselauton siis ensimmäisenä, reilun seitsemän vuoden päästä. Automalleissa tämä on tyypillisesti yhden mallisukupolven ikä.Näin ollen uuden dieselauton voisi tästä aikanäkökulmasta katsoen vielä huoletta ostaa, eikä sen arvon alenema olisi merkittävästi muista poikkeava 2020-luvun aikana. Uusien dieselautojen kysyntä on kuitenkin ollut Suomessa viime vuosina laskusuunnassa, ja sen ennustetaan jatkuvan saman suuntaisena.Pienenevä tarjonta, vähäinen kysyntä, polttoaineen hinta ja vuosittain perittävien ajoneuvoverojen kehitys vaikuttavat myös arvoihin käytettyjen markkinoilla.