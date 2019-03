Miksi sähköautoista kohkataan nyt niin paljon? Taustalla on ihan järkisyitä, eikä raha ole niistä pienin

Autot

Miksi sähköautoista kohkataan nyt niin paljon? Valmistajilla ei oikeastaan ole vaihtoehtoja

Miksi sähköä suositaan?

Näihin lukemiin pitää päästä

Euroopan Unionissa pyritään ahkerasti eroon liikenteen CO2-päästöistä. Samat tavoitteet koskevat luonnollisesti myös Suomea, sillä Euroopassa saa myydä vain täkäläisille markkinoille tyyppihyväksyttyjä henkilöautoja.Päästöjen raja-arvot ja EU:n autonvalmistajille asettamat tavoitearvot ovat lähtökohtaisesti tekniikkaneutraaleja, jolloin valmistaja voi päästä päästövähennyksiin monin eri teknologioin.Valmistajille asetetut raja-arvot suosivat edellä mainitusta huolimatta selvästi sähköistymistä, sillä hiilidioksidipäästöjen valmistajakohtaisessa monitoroinnissa ja laskennassa otetaan huomioon ainoastaan käytön aikaiset päästöt – niin fossiilisten polttoaineiden kuin sähkönkin osalta.Jos bensiini- ja dieselkäyttöisten autojen päästöihin laskettaisiin myös tuotantoon, kuljetukseen ja jakeluun liittyvät päästöt, olisivat kaikkien näiden autojen uudet WLTP-CO2-päästölukemat selkeästi nykyisiä suuremmat. Se ei olisi luonnollisestikaan autovalmistajille mieleistä.Näin ollen ajamiseen käytettävän sähköenergiankaan päästövaikutuksia ei oteta huomioon, vaan täyssähköautot ovat päästöjen monitoroinnissa nollapäästöisiä ja sähköenergian tuotantoa tarkastellaan EU-tasolla osana päästökauppasektoria. Vastaavasti esimerkiksi biokaasun, E85-polttoaineen tai uusiutuvan dieselin käyttöä polttoaineena ei ole mahdollista ottaa huomioon päästöjen valmistajakohtaisessa monitoroinnissa, sillä niiden hiilidioksidia vähentävä vaikutus tapahtuu polttoaineketjun aikana.Näiden syiden yhteissummana suurin osa Euroopassa operoivista autovalmistajista on kääntänyt katseensa sähköistymiseen. Niillä ei oikeastaan ole vaihtoehtoja. Tässä suhteessa pieni Suomi ei voi asioiden kehittymiseen vaikuttaa, vaan markkinoille tulee vain niitä autoja, joita voidaan kannattavasti tuottaa. Vastaus on siis vanha tuttu, raha. Jokaisen autovalmistajan pitää voida tehdä voittoa, jotta työllistävä vaikutus ja tuotekehitys on mahdollista.Henkilöautoille määritetyt, valmistajaa sitovat CO2-raja-arvot olivat vuodelle 2015 keskimäärin 130 g/km ja ovat vuosille 2020-2021 keskimäärin 95 g/km.Vuosien 2021–2030 raja-arvoista on muodostettu EU-komission, -parlamentin ja -neuvoston kolmikantaneuvotteluissa kompromissi, jonka mukaan vuoden 2025 tavoitearvo on 15 prosenttia ja vuoden 2030 tavoitearvo peräti 37,5 prosenttia vuoden 2021 arvoa alempi. Tavoitearvot koskevat EU-markkinoille saatettujen uusien henkilöautojen keskipäästöjä.Lähde: Autoalan tiedotuskeskus