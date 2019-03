Autot

Mitä suomalaiset unohtavat auton takapenkille? Muualla Euroopassa taksiin jää todellisia outouksia





Jos Uber-kyytipalvelun keräämät tiedot edustaisivat kaikkia taksien asiakkaita, niin unohdettujen esineiden kirjoa voisi kutsua vähintään eksoottiseksi.Suomalaiset jättävät jälkeensä eniten arkisia puhelimia, lompakkoja ja laukkuja, mutta myös avaimet, sähkötupakat ja passit löytyvät unohdettujen tavaroiden Top 10-listalta.Hiukan erikoisempi on koko Eurooppaa kuvaava, erikoisten esineiden listaus, jolta löytyy muun muassa ikääntynyt kissa, hiustenkuivaaja, musta hämähäkki, afrikkalainen voodoonuken pää, onkivapa, satula, enkelinsiivet, hammasraudat, koira, ompelukone, persikanvärinen peruukki ja viiden litran kanisteri oliiviöljyä.Muun muassa nämä tiedot löytyvät Uberin julkaisemasta Lost & Found -listauksesta, joka paljastaa mitä, missä ja milloin matkustajat hukkaavat. Listaus on julkaistu vuodesta 2017 alkaen.Tuoreimmassa listauksessa oli mukana myös Suomi, joka sijoittui vertailussa seitsemänneksi vähiten tavaroita hukkaavaksi. Huomattavasti huolimattomampia ovat muun muassa ranskalaiset, hollantilaiset, irlantilaiset ja britit, jotka ovat listan vähemmän imartelevilla kärkisijoilla.Eniten tavaroita hukataan lauantaisin – niin Suomessa kuin monessa muussakin maassa.Oman tilastonsa ovat saaneet myös yksittäiset hajamieliset matkustajat, jotka ovat hukanneet tavaransa kymmeniä kertoja. Ennätystä hallitsee anonyymiksi jäävä brasilialainen, joka on hukannut tavaransa 28 kertaa, Uber kertoo tiedotteessaan.Tiedot perustuvat Uber-sovelluksella tehtyihin tavaroiden katoamisilmoituksiin eri puolilla maailmaa.