Uusi suomalainen sähköajoneuvo markkinoille ensi vuonna

Autot

Valmet Automotiven suunnittelema sähköajoneuvo markkinoille ensi vuonna

Valmet Automotiven suunnittelema sähköajoneuvo markkinoille ensi vuonna

13.3. 12:13

SÄHKÖAJONEUVO Uudenkaupungin autotehdasta pyörittävä Valmet Automotive on suunnitellut uuden kevytajoneuvon, jonka on määrä tulla valmistukseen ensi vuoden alussa.

Rideascout-yhtiön Scouter on nelipyöräinen ja poljettava sähköajokki, jonka teknisen rakenteen Valmet Automotive on kehittänyt.



Uudenkaupungin tehtaalla on rakennettu esittely- ja testauskäyttöä varten kaksi uuden ajopelin prototyyppiä. Sarjatuotantopaikasta ei ole vielä tehty lopullisia päätöksiä.



Scouter on kaksipaikkainen ja sen huippunopeus on rajoitettu 25 kilometriin tunnissa.