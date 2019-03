Autot

Eläkeikää lähestyvät saavat lähteä – Volkswagen karsii tuhansia työpaikkoja

13.3. 11:59

SÄÄSTÖT Saksalainen autojätti Volkswagen vähentää 7 000 työpaikkaa vuoteen 2023 mennessä.

Yhtiön mukaan vähennykset voidaan todennäköisesti toteuttaa luonnollisen poistuman kautta. Palkkalistoilla on noin 11 000 ihmistä, jotka saavuttavat lähivuosina eläkeiän.



Vähennyksillä tavoitellaan lähes kuuden miljardin euron vuosittaisia kustannussäästöjä vuoteen 2023 mennessä.



Henkilöstöä ei ainoastaan vähennetä. Volkswagen aikoo palkata noin 2 000 ihmistä elektroniikka- ja ohjelmistokehitykseen.



Uudet vähennykset koskevat Volkswagen-merkkiä. Yhtiö on aiemmin kertonut konserninlaajuisesta säästöohjelmasta, jolla on määrä vähentää 21 000 työpaikkaa ja säästää kolme miljardia euroa vuodessa vuoteen 2020 mennessä.