Kulutus työmatka-ajossa lähes nolla, hinnat alkaen alle 15 000 euroa – tätä autoa tuodaan käytettynä nyt Suomeen urakalla

Autot

Kulutus työmatka-ajossa liki nolla, hinnat alkaen alle 15 000 euroa – tätä autoa tuodaan käytettynä nyt Suomee

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Hieman hankala takapenkki





Laadukkaan oloinen tuote

Säästöä bensakuluissa – tai sitten ei