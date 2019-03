Pysäköijä erehtyi rekisteritunnuksesta – armoa ei herunut

Autot

Lautakunta pohti hiljattain tapausta, jossa AN (kuluttajariitalautakunnan käyttämä nimilyhenne) sai ostoskeskuksen pysäköintipaikalla valvontamaksukehotuksen. Auton tuulilasiin muistutuksen asetti P Oy, joka valvoi aluetta.AN vaatii P Oy:tä peruuttamaan hänelle antamansa 60 euron suuruisen valvontamaksun. Hän piti sitä kohtuuttomana, koska ehtojen rikkominen johtui inhimillisestä erehdyksestä: AN antoi maksaessaan pysäköintiä erehdyksessä aiemmin omistamansa Ford Kan rekisteritunnuksen. Pysäköity auto oli kuitenkin Ford Fiesta ja sen rekisteritunnus aivan toinen.AN toimitti lautakunnalle tulosteen Easypark-maksusovelluksesta, josta ilmenee, että hänellä oli tuolloin voimassa oleva pysäköintimaksu aiemmin omistamalleen Ford Ka -merkkiselle autolle.Lautakunnan antamaa suositusta perusteltiin aluksi näin:”Valvontamaksun syynä on ollut pysäköintimaksun suorittamatta jättäminen maksullisella pysäköintialueella. Pysäköintiä ei ole ollut maksettu auton oikealla rekisterinumerolla, jolle valvontamaksu on kirjoitettu. AN myöntää, että hänellä ei ollut oikea rekisterinumerotieto EasyPark-sovelluksessaan. Valituksen esittäjä olisi helposti voinut tarkistaa oikeat rekisterinumerotiedot sovellukseen. Kysymys on siis valituksen esittäjän omasta huolimattomuudesta.”Kuluttajariitalautakunnasta annetun lain 2 §:n 1 kohdan mukaan lautakunnan tehtävä on antaa ratkaisusuosituksia yksittäisiin erimielisyyksiin elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisissä kulutushyödykesopimuksia koskevissa tai muissa kulutushyödykkeen hankintaan liittyvissä asioissa, joita kuluttajat saattavat lautakunnan käsiteltäviksi.Lautakunta katsoo, että auton maksullinen pysäköinti on kulutushyödyke, ja että valvontamaksua koskeva riita liittyy sen hankintaan, minkä vuoksi asia kuuluu lautakunnan toimivaltaan.Alueen ehtojen mukaan pysäköinti on maksullista, ja matkapuhelimella tehdyssä maksussa tulee olla pysäköidyn auton rekisteritunnus, lautakunta tähdensi.AN antoi erehdyksessä toiselle autolle kuuluvan rekisteritunnuksen Easypark-maksusovelluksessa, minkä vuoksi valvontayhtiö ei voinut yhdistää maksutietoa hänen autoonsa. Koska kysymyksessä ei ollut vähäinen, näppäilyssä tapahtunut lyöntivirhe, ja koska tunnus on toisen auton käytössä, lautakunta katsoo, ettei tietoa voida myöskään jälkeenpäin yhdistää AN:n nykyiseen autoon, minkä vuoksi lautakunta pitää valvontayhtiön AN:lle antamaa valvontamaksua aiheellisena.Kuluttajariitalautakunta ei suosittanut asiassa hyvitystä.