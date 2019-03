Autot

Volkswagen maksoi viime vuonna dieseljupakasta 3,2 miljardia korvauksia – näin kävi tulokselle

Autojätti Volkswagen paransi viime vuonna tulostaan, vaikka konsernia edelleen rasittivat dieselskandaaliin liittyvät kulut ja korvaukset. Liikevoitto nousi edellisvuodesta prosentin 13,9 miljardiin euroon. Konsernin 12 merkin myynti ylsi maailmanlaajuisesti yhteensä 10,8 miljoonaan autoon.Volkswagen ilmoitti samalla aikovansa kiihdyttää siirtymistään sähköautoihin. Yhtiö aikoo tuoda markkinoille 70 sähköautoa vuoteen 2028 mennessä aiemmin suunnitellun 50 mallin sijasta. Tavoite on kaupata 22 miljoonaa sähköautoa vuoteen 2028 mennessä.Sähköautojen osuus ryhmän tuotannossa nousee ainakin 40 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä, yhtiö linjasi tiedotteessaan. Täyteen hiilidioksidineutraaliuteen Volkswagen tähtää vuoteen 2050 mennessä.Volkswagen ilmoitti myös tarkastelevansa mahdollisuuksia osallistua akkutuotantolaitoksiin Euroopassa. Konserni aikoo rakentaa yhteistyössä Ionity-yhtiön kanssa 400 pikalatausasemaa Euroopan pääteiden varsille. Niistä 100 tulee Saksaan ja tarkoitus on, että pikalatausasemia löytyy jatkossa 120 kilometrin välein.Volkswagen-konserni kärähti vuonna 2015 siitä, että se oli peukaloinut dieselmoottoreidensa päästömittaustuloksia. Viime vuodelle konserni kirjasi dieseljupakasta 3,2 miljardin euron kulut. Saksassa ryhmä maksoi viime vuonna miljardin euron sakot. Koko skandaalin hintalapuksi on sakkojen, korvauksien, takaisinostojen ja korjausten myötä tullut 29 miljardia euroa.Tänä vuonna Volkswagen ennakoi kasvattavansa liikevaihtoaan, liikevoittoaan ja myytyjen autojen määrää.