Autot

Voiko auton ja perävaunun pysäköidä yhdellä maksulipulla? – näin kävi Turussa

Yksi pysäköintiruutu tarkoittaa yhtä pysäköintimaksua, ja kaksi pysäköintiruutua tarkoittaa kahta pysäköintimaksua.

Näin kuluttajariitalautakunta ratkaisi

https://www.is.fi/autot/art-2000005866150.html

Palattuaan autonsa luo Holiday Club Caribian pysäköintialueelle Turussa autoilija pani merkille saamansa valvontamaksukehotuksen. Autoilija maksoi vaaditun summan, mutta hän piti valvontamaksua perusteettomana. Myöhemmin hän vaati pysäköinninvalvojaa palauttamaan 60 euron suuruisen maksun korkoineen.Asia eteni kuluttajariitalautakuntaan. Valvontamaksun saanut perusteli vaatimustaan sillä, että pysäköintialueen ehdoissa ei mainittu mitään perävaunullisen ajoneuvon pysäköinnistä. Perusteluissaan kuluttajariitalautakunnalle hän muistutti yleisestä käytännöstä: ”Turun kaupungin pysäköinninvalvonnan käytäntö on, että autosta ja perävaunusta maksetaan vain yksi pysäköintimaksu, jos ne pysäköidään toisiinsa kytkettyinä.”Maksukehotuksen antanut yhtiö muistutti vastauksessaan, että P-Caribian pysäköintiehtojen mukaan pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla: yksi merkitty paikka tarkoittaa yhtä pysäköintiruutua. Pysäköintiruudut on alueella mitoitettu siten, että tavalliset henkilöautot ja pakettiautot mahtuvat ruudun viivojen sisäpuolelle, yhtiö väänsi rautalangasta.Pysäköinninvalvontayhtiö mainitsi vastauksessaan myös, että asiakkaan vastuulla olisi huomioida edellä kerrottu ja havaita, että suuri ajoneuvoyhdistelmä eikä erityisen suuri ajoneuvo yksistäänkään ei mahdu pysäköintiehdoissa määritellylle merkitylle paikalle.”Tämän huomioituaan asiakkaalla on mahdollisuus ottaa meihin yhteyttä puhelimitse pysäköintiautomaateissa ja opasteissa olevan asiakaspalvelunumeromme kautta,” vastauksessa muistutettiin.Pysäköinninvalvoja kirjoittaa lisäksi vastauksessaan, että ”asiakaspalvelussamme asiakasta ohjeistettaisiin maksamaan pysäköintimaksu myös toisesta käyttämästään pysäköintiruudusta, koska pysäköintiehtojen mukaan pysäköinti on aina maksullista ja pysäköinti on sallittu vain merkityillä paikoilla. Tästä voidaan muodostaa yksinkertaistettuna sääntö, jonka mukaan yksi pysäköintiruutu tarkoittaa yhtä pysäköintimaksua, ja kaksi pysäköintiruutua tarkoittaa kahta pysäköintimaksua.”Lisäksi valvontamaksun antaja muistutti, että julkisoikeudellisen pysäköinninvalvonnan käytännöillä ei ole vaikutusta yksityisoikeudellisessa pysäköinnissä.Kuluttajariitalautakunta mainitsee perusteluissaan, että pysäköinti yksityisalueella tapahtuu maanomistajan luvalla. Maanomistaja voi asettaa pysäköinnille ehtoja, joita on noudatettava alueelle pysäköitäessä. Pysäköimällä alueelle auton kuljettaja hyväksyy alueen pysäköintiehtotauluun merkityt pysäköintiehdot, jotka tulevat osaksi osapuolten välistä pysäköintisopimusta. Jotta ehdot tulisivat pysäköintisopimukseen, ne tulee ilmoittaa alueen pysäköintiehtotaulussa.Tässä tapauksessa alueen ehdoissa ei ole ilmoitettu selvästi sitä, että pysäköintimaksu on ruutukohtainen, tai että pysäköitäessä ajoneuvoyhdistelmä kahteen ruutuun, pitäisi maksaa kahdesta ruudusta.Kunnallisten pysäköinninvalvojien ajoneuvoyhdistelmän pysäköintiä koskevan käytännön mukaan ajoneuvosta ja perävaunusta maksetaan vain yksi pysäköintimaksu, jos ne ovat toisiinsa kytkettynä. Yksityisellä maalla pysäköinnin ehdot vaihtelevat alueittain maanomistajan tahdon mukaan, lautakunnan päätöksessä mainitaan.Koska kyseessä olevan alueen ehdoissa ei ole nimenomaista mainintaa siitä, että maksu on ruutukohtainen, tai että yhteen kytketyistä ajoneuvoyhdistelmistä pitäisi maksaa kaksi pysäköintimaksua, lautakunta katsoo, ettei osapuoltenvälisessä pysäköintisopimuksessa ole tällaista ehtoa eikä valvontamaksu ole perusteltu.Kuluttajariitalautakunta päätyi yksimielisesti suosittamaan, että pysäköinninvalvontayhtiö palauttaa autoilijalle hänen maksamansa 60 euroa viivästyskoron kera.