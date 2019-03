Autot

Tutkimus: Yksityisautoilu on pelkkä menoerä – näin paljon pyöräily ja kävely hyödyttävät yhteiskuntaa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laskentatavat suosivat autoiluinfrastruktuurin rakentamista.

Laskelma perustuu 14 muuttujan arviointiin