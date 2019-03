Autot

Nämä liikennemerkit poistetaan nyt teiden varsilta kokonaan – viranomainen: ”Enemmän haittaa kuin hyötyä”

Poistamisen taustalla on kylttien tarkoittaman pikavuoroliikenteen periaatteiden muuttuminen. Joukkoliikennelain mukaan pikavuorot ovat nykyään markkinaehtoista liikennettä eli liikennettä, jonka reitit, pysähtymispaikat ja aikataulut päättää liikenteenharjoittaja eikä enää lupaviranomainen.Pikavuorot voivat toisin sanoen pysähtyä nykyään millä tahansa pysäkillä, joka on linja-autoliikenteen käyttöön osoitettu ja jossa on tilaa pysähtyä aikataulun mukaisena aikana.”Pikavuoron pysäkillä ei siis tarvitse olla pikavuorokylttiä eikä pikavuorojen tarvitse pysähtyä kaikilla pysäkeillä, joilla on pikavuorokyltti. Lisäkilpien säilyttäminen voikin johtaa matkustajia harhaan ja niistä voi olla enemmän haittaa kuin hyötyä”, ely-keskuksen aiheesta lähettämä tiedote summaa.Kylttien poistamisesta huolimatta elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ilmoittaa kuitenkin panostavansa erityisesti maantieverkolla sijaitsevien solmupysäkkien palvelutasoon.Käytännössä kyseinen panostaminen tarkoittaa odotuskatoksien, kevyen liikenteen yhteyksien sekä saatto-, pyörä- ja liityntäpysäköintipaikkojen parantamista ja rakentamista.