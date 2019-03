Autot

Sähköllä vai kaasulla? – IS selvitti, millaisia ovat suosituimpien automerkkien tarjokkaat

https://www.is.fi/autot/art-2000006028608.html

Nyt tarkastelemme, miten muut automerkit ovat kaasuajassa mukana. Tässä ovat saamamme vastaukset muilta merkeiltä aakkosjärjestyksessä.Ei kaasuautomalleja; merkki luottaa toistaiseksi lähinnä perinteisiin voimanlähteisiin.Mallistossa ei ole kaasuautomalleja, vaan saksalaismerkki panostaa sähköistymiseen lähivuosina yhä enemmän. Lisää pistokehybridejä on luvassa suhteellisen nopeassa aikataulussa.PSA-yhtymään kuuluvista merkeistä ranskalaiset Citroën, DS ja Peugeot eivät tarjoa kaasuautomalleja, vaan keskittyvät kehitystyössä lähivuosina ensin pistokehybrideihin, myöhemmin vahvemmin myös täyssähköautoihin.Ei kaasuautomalleja. Dacian mallisto nojaa toistaiseksi vahvasti perinteisiin fossiilisiin polttoaineisiin.Fiatilla on tällä hetkellä ainakin Panda-mallistaan Euroopassa tarjolla kaasuversio, mutta Suomeen tuotavista malleista (500, 500X, 124 Spider ja Tipo) ei ole saatavana kaasuversiota.: Ford tukeutuu tulevaisuudessa enemmän sähköistymiseen, eikä kaasuautomalleja ole nykyisin tai lähivuosinakaan näköpiirissä. Erinomaisen vastaanoton saaneesta uudesta Focus-mallista on pian tulossa kevythybridi markkinoille.Hondan strategia on siirtyä suoraan fossiilisista polttoaineista melko suoraan täyssähköautoihin. Kaasuautoja ei ole mallistossa, lukuun ottamatta vetyä, jollainen Hondalla on jo tuotannossa ollut vuosia Clarity-nimellä. Ensimmäisen täyssähköauton tuotantoversio esiteltiin Geneven autonäyttelyssä tällä viikolla.Ei kaasuautoja mallistossa. Hyundai kasvattaa jatkossa ekoautomallistoaan voimakkaasti, mutta sen ytimessä ovat pistokehybridit ja täyssähköautot, sekä vetyautot, joista Nexo on jo markkinoilla. Pariisin autonäyttelyssä vuonna 2014 esitelty i30-CNG-konsepti ei ole päätynyt tuotantoon.Yhtiön mallistossa ei ole tällä hetkellä kaasuautoja, eikä sellaisia ole myöskään näköpiirissä. Jaguarilla ja Land Roverilla nähdään sen sijaan mahdollisuuksia flexifuel-teknologioissa.Hyundain tytärmerkki Kia noudattelee pitkälti Hyundain päälinjoja. Kaasuautoja ei ole mallistossa. Niiden sijaan Kia esittelee toista kymmentä uutta hybridi-, sähkö- ja polttokennoteknologioita hyödyntävää autoa vuoteen 2025 mennessä. Täysin uusi polttokennoja hyödyntävä sähköauto (FCEV) esitellään jo ensi vuonna.Japanilaismerkillä ei ole kaasuautoja mallistossaan. Sähköistyminen ja polttomoottoriteknologian kehittäminen ovat etusijalla lähivuosina. Mazdalta saadaan ensimmäiset hybridit markkinoille jo tänä vuonna ja täyssähköautot kahden vuoden sisällä. Mazda tutkii kuitenkin edelleen Hiroshiman yliopiston kanssa vaihtoehtoisten energialähteiden mahdollisuuksia kaupallisissa sovellutuksissa, ja niihin sisältyvät myös maa- sekä biokaasu ja vety.Mercedes-Benziä, Smartia ja Maybachia valmistava Daimler ei enää tarjoa uusia kaasuautomalleja, koska niiden markkinat nähdään globaalisti liian pieninä.Sen sijaan yhtiö investoi lähitulevaisuudessa kymmeniä miljardeja sähköistymisen vaatimiin muutoksiin. Ensimmäinen täyssähköauto, EQC, saapuu markkinoille tämän vuoden aikana.Ei kaasuautoja. Porschen tulevaisuudessa sähkö on valittu tie, ensimmäiset pistokehybridit ovat jo markkinoilla.Ei tehdasvalmisteisia kaasuautomalleja. Lähitulevaisuutta värittää niiden sijaan sähköistyminen, joka alkaa e-Boxer-bensiinimoottorin esittelyn yhteydessä tämän vuoden Geneven autonäyttelyssä. E-Boxer on aluksi tulossa kahteen malliin.Ei kaasumalleja markkinoilla eikä myöskään lähitulevaisuuden näköpiirissä. Sähköistyminen on japanilaismerkin työlistalla. Ensimmäiset hybridit ovat jo markkinoilla.Volvolla on viimeksi ollut tehdasvalmisteiset Bi-Fuel-kaasumallit niin V60- kuin V70-malleista, mutta ne ovat jo jääneet pois tuotannosta. Ruotsalaisvalmistaja luottaa sähköistymisen tiehen niin Volvo- kuin Pole Star -merkeillään.