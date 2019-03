Säästää kukkaroa ja luontoa, mutta miksi kaasuautoilun osuus pysyy pienenä? IS selvitti autojättien suunnitelmat

Autot

Säästää kukkaroa ja luontoa, mutta miksi kaasuautoilun osuus pysyy pienenä? IS selvitti autojättien suunnitelm





Ilta-Sanomat selvitti, kuinka tärkeimmät Suomessa myytävät henkilöautomerkit suhtautuvat kaasuautoiluun.Aloitetaan kolmesta maailman suurimmasta autonvalmistajasta. Ne ovat Volkswagen-konserni, Toyota ja Renault-Nissan-Mitsubishi -allianssi. Autojättien tekemät ratkaisut tulevaisuuden voimanlähteistä määräävät ainakin toistaiseksi suurelta osin sen, millaisia polttoaineita ja energialähteitä käyttävillä autoilla Euroopassa ajetaan lähivuosikymmenten aikana.Maailmanlaajuisesti tarkasteltuna myös autoistuvan ja keskiluokkaistuvan Kiinan suunta vaikuttaa suureen kokonaisuuteen, samoin kuin Yhdysvaltain tekemät ratkaisut. Tällä hetkellä Kiinan automarkkinoilla on jo meneillään massiivinen sähköistymisen kausi, kun taas USA:n automarkkinat ovat luonteeltaan taantumukselliset – sähköautomerkki Teslan irtiotto pois lukien.Suomalaisille hyvin tuttu ja monelle rakas Toyota on suunnitelmissaan hyvin selkeillä linjoilla: maa- ja biokaasuautoihin ei ole panostettu, eikä kaasumalleja ole myynnissä sen kummemmin Toyota- kuin Lexus-merkkisinäkään.Toyotan tulevaisuus jatkuu samansuuntaisena: Toyota panostaa edelleen hybrideihin, joihin kuuluvat niin tavalliset kuin pistokehybriditkin. Myös täyssähköautot ovat Toyotan agendalla lähitulevaisuudessa. Toyota panostaa lisäksi vedyn käytön kehittämiseen liikennepolttoaineena.Toinen hyvin suosittu merkki Suomessa on Volkswagen unohtamatta sen tytärmerkkejä Audia, Seatia ja Škodaa. Toisin kuin Toyota, VW aikoo jatkossa tutkia ja soveltaa hiilioksidineutraaliin liikkuvuuteen johtavia polkuja myös kaasuautojen muodossa. Nykyisten voimalinjojen järjestelmällisen kehitystyön lisäksi mallistoon lisätään vaihtoehtoisia teknologioita, ja yhtenä niistä tärkeimpänä nähdään kaasun käyttäminen polttoaineena.Tällä hetkellä Volkswagen-mallistossa on kaasuversio kuudesta mallista. Ne ovat up!, Golf, Golf Variant, Caddy ja Caddy Maxi sekä tuoreimapana Polo.Seatin kaasuautoja on puolestaan viisi: Ibiza, Leon TGI ja Leon ST TGI, Mii Ecofuel sekä tuoreimpana pieni SUV-malli, Arona TGI.Škodalla kaasuversio on Octavia Combista ja Citigosta.Näiden lisäksi Audilta g-tron -kaasuversio on saatavilla A3-, A4- ja A5-malleissa. VW-yhtymällä on siis kaikkiaan pitkälti toistakymmentä kaasuautoa mallistoissaan.Kolmannella autojätillä, Renault-Nissan-Mitsubishi -allianssilla tilanne on päinvastainen. Kaasuautoja ei ole nykyisin henkilöautomallistossa, eikä esimerkiksi Renault’lla tai Nissanilla ole lähitulevaisuudessa yhtäkään sellaista edes näköpiirissä.Mitsubishilla tilanne on samankaltainen: tulevaisuudessa koko allianssissa tähdätään yhä enemmän ennen kaikkea kohti pistokehybridi- (PHEV) ja täyssähköautoja.