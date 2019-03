IS:n koeajossa työmiehen verstas nelivedolla: Citroën Jumpyn XL-malliversio muuntautuu moneksi

Autot

Kun ajoneuvolla on pituutta 5,3 metriä, korkeutta noin kaksi metriä, leveyttä 2,2 metriä peilit taitettuina ja väljyyttä tavaratilassa vaikkapa useammalle pesukoneelle, niin hyötykäytön mahdollisuudet ovat liki rajattomat.Jos tällaisen jätin haluaa lisäksi nelivedolla, asiakaskuntaa löytyy putkifirmoista, puhelinyhtiöistä, postilaitoksesta, rakennuttajista ja kunnossapitäjistä sekä muista liikkuvaa työtä harjoittavista tahoista. Näin kuvailee Suomessa maahantuoja Citroën Jumpyn ja sisarmalli Peugeot Expertin hankkijoita.Jumpy on syntyjään etuvetoinen pakettiauto, joka kuitenkin on jo tehtaalta lähtiessään esivarusteltu neliveto-optiolla.Nelivedon Jumpyyn on työstänyt ranskalainen Dangel-niminen yritys. Muutostyön yhteydessä pohjaan asennetaan järjestelmän toimintaa suojaavat metalliset pohjapanssarit.Nelivetoisuus lisää aina auton massaa, mutta tässä ratkaisuissa paino kasvaa vain 85 lisäkiloa. Pienen rajoituksen vetotavan muutos aiheuttaa, sillä nelivedon yhteydessä on aina kuusiportainen manuaalivaihteisto. Automaattivaihteistoa kaipaava valitsee siis etuvedon.Jälkikäteen tehtyä nelivetomuunnosta ei havaitsisi ajettaessa, ellei katse osuisi aika ajoin kojelaudan alaosaan kiinnitettyyn Dangelin metallilaattaan.Vetotapa valitaan sähköisesti ohjauspyörän vierestä. Kaikkein vaikeimmassa maastossa avustaa nelivetoon yhdistetty ajonvakautusjärjestelmän pidonhallinta. Vaikka autolla ei käytykään rosoisimmassa pöpelikössä, sen selviytyminen vaivatta arkisemmista esteistä loi vahvaa uskoa.Nelivetomalleissa on 20 millimetriä korotettu maavara, mutta valinnaisvarusteena on mahdollista kasvattaa korkeutta 40 millimetriä. Myös tasauspyörästön lukituksen takapäähän voi ruksia mukaan.Ohjaamo on melko lailla henkilöautomainen. Ohjaus on viritetty kevyeksi. Hitaissa nopeuksissa tunnottomuus vaivaa hiukan, mutta vauhtiin päästyään auto kulkee kuuliaisesti ilman erityistä veivaamista.Koeajoon osui valmistajan kolmesta vaihtoehdosta suurin yksilö, jonka perään saattaisi rautakaupoissa viihtyvä miesoletettu kuolata vuolaasti.Ohjaamon takana sijaitsevan yli kuuden kuutiometrin tilan pitkille sivuille on nimittäin asennettu siistiin järjestykseen näpräämiseen kiihottavat vetolaatikkorivistöt. Lattia on peitetty asianmukaisesti suojaavalla alumiiniturkilla.Liikkuvan työmiehen verstas on täysin varusteltu valaistusta, täysikokoista lapiota, vaahtosammutinta ja vararengasta myöten.Täsmällisesti lukkiutuvat lokerikot ja muut takatilaan asennetut esineet aiheuttavat ajossa yllättävän vähän äänisaastetta.Erilaisia hyöty- ja varoitusvaloja löytyy peräpään katolta ja keulasta. Auton mittaa pidentävät edelleen vetokoukku ja sen molemmin puolin asennetut, raskasta kuormaa todistetusti kestävät astinlaudat.Luulisi työskentelyn sujuvan.