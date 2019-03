Autot

Eikö edes megawatin teho enää riitä? Uusien superautojen suorituskyky ällistyttää – joukossa maailman kallein













Tällä viikolla avautuneessa Geneven autonäyttelyssä venytettiin jälleen rajoja niin moottorien tehoissa kuin autojen hinnoissa.Samaan aikaan, kun Volvo haluaa olla mallikansalainen ja rajoittaa autojensa huippunopeuden lukemaan 180 km/h, Genevessä esitellään autoja, joiden huippunopeus on 480 km/h. Tietenkään tuollaisessa nopeudessa ei ole mitään järkeä. Hyvin harva Bugattin ostaja on kokeillut, miltä autolla saavutettava yli 400 km/h vauhti tuntuu, mutta kahvipöydässä noilla arvoilla on suuri merkitys.Sveitsissä muutama autonvalmistaja juhli syntymäpäiväänsä. Bentley saavutti sadan vuoden rajan. Bugattilla meni 110 rikki. Jälkimmäinen juhlii syntymäpäiväänsä erikoismallilla, jota on tarjolla 20 kappaletta erikoishintaan.Lisäksi syntyi yksi La Voiture Noire, joka maksaa reippaasti yli kymmenen miljoonaa euroa. Hinta vaihtelee eri lähteiden mukaan, mutta suuruusluokka on joka tapauksessa järkyttävällä tasolla. La Voiture Noiren konepellin alla sykkii 1 500 hevosvoimaa kehittävä, 16-sylinterinen ja 8-litrainen voimanpesä.Vaikuttaa siltä, että maailmassa riittää erittäin rikkaita henkilöitä, jotka haluavat erottua massasta. Heille ei riitä tavallinen Ferrari tai Rolls-Royce, vaan auto varustellaan erikoisosaston avulla kaikista muista poikkeavaksi. Tälle pienelle, mutta erittäin varakkaalle joukolle on tarjolla myös jatkuvasti uusia vaihtoehtoja.Eri puolilta maailmaa pulpahtelee esiin uusia autonvalmistajia, jotka ovat valmiita toteuttamaan ostajien toiveet, kunhan niistä ollaan valmiita maksamaan.