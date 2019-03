Autot

Ensimmäinen USA:ssa valmistettu Volvo-malli saapuu Suomeen – näin paljon se kutistaa kassaa





Uusi Volvo S60 valmistetaan Volvon uudella Charlestonin tehtaalla Yhdysvalloissa. Samalla uusi S60 on ensimmäinen USA:ssa valmistettava Volvo.Ennakkomyynnin alkaessa uuteen S60-malliin on tarjolla 190 hevosvoimainen T4- ja 250 hevosvoimainen T5-bensiinimoottori sekä etu- että nelivetoisena ynnä 390 hevosvoimainen nelivetoinen T8 AWD lataushybridi.Lisävarusteena saatavilla on muun muassa Volvon päivitetty Pilot Assist -järjestelmä, joka tukee kuljettajaa ohjaamalla, kiihdyttämällä ja jarruttamalla hyvin merkityillä teillä nopeuteen 130 km/h asti.S60-malli sisältää myös tieltä suistumiseneston, vastaantulevien ajoneuvojen väistötoiminnon ja muita ohjaustukijärjestelmiä.Lisävarusteinen risteävän liikenteen varoitin automaattijarrutuksella tarjoaa lisää puolestaan turvallisuutta ihmisille auton sisä- ja ulkopuolella.Halvimmillaan porrasperäinen Volvo S60 irtoaa T4 Momentum automaattina, jonka juuri julkistettu Suomi-hinta on alkaen 43 330 euroa. Arvokkain on luonnollisesti Volvo S60 T8 Twin Engine AWD Inscription/R-design automaatti jonka saa ilman lisävarusteita omakseen tasan 56 732 euron hankintakustannuksella.Ensimmäiset asiakasluovutukset tapahtuvat alkukesästä.Mallipaletin puolesta S60-asiakkaille ei ole tarjolla sen enempää dieseliä kuin manuaalivaihteistojakaan. T8-mallistoon on sen ilmestynyt upouusi ladattava 415-hevosvoimainen tehoversiovaihtoehto eli T8 Polestar Engineered. Sen ja muun S60-malliston täydellinen hinnasto on luvattu julkistaa vielä viikon 11 aikana.