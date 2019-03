Autot

Näillä ajetaan kohta: Sähköinen rantakirppu, Škodan visio ja seuraava Nissan Qashqai

















Genevessä esiteltiin tällä viikolla jo tuotannossa olevien sähköautojen lisäksi sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin suunniteltuja uusia perusrakenteita, muotoja ja tyylejä.Sähköautot eivät enää ole harvojen herkkua, vaan niitä putkahtaa markkinoille lähes kaikilta valmistajilta. Samalla hinnat laskevat vähitellen. Innostus sähköautoihin ei johdu pelkästään markkinoista. Jos ollaan rehellisiä, niin Norjaa lukuun ottamatta sähköautojen ostajia on Euroopassa varsin rajallisesti.Sähköautot ovat edelleen niin kalliita, että niiden menestys on pitkälti kiinni valtioiden tukitoimista. Niinpä Suomessakin sähköautojen yleistyminen alkaa toden teolla vasta sitten, kun ostaja saa tukiaisia, mahdollisuuden käyttää bussikaistaa tai alennuksen auto­edusta.Eurooppalaisten autovalmistajien on kuitenkin sähköistettävä mallistonsa nopeasti päästäkseen EU:n määräämään CO2-tasoon. Muussa tapauksessa edessä on hurjien sakkojen maksaminen. Se on tärkein syy, miksi sähköautojen, lataushybridein ja hybridien tarjonta kasvaa kuukausi toisensa jälkeen.Kaiken tämän sähköautokuhinan keskellä kannattaa muistaa, että suurin osa eurooppalaisista valitsee edelleen polttomoottorisen auton, jossa käytetään bensiiniä tai dieseliä.Aivan oikein, eivät dieselmoottoriset autot ole mihinkään hävinneet. Niiden myynti on tänä vuonna kääntynyt esimerkiksi Saksassa kasvuun. Uusimmat dieselmoottorit kun ovat jopa puhtaampia eli vähäpäästöisempiä kuin bensiinimoottorit.