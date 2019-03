Autot

Dieselin hinta nousemassa ensi vuonna

Tavarat liikkuvat vielä dieselin voimin

hinta on ollut nousussa vuoden 2019 alkupuoliskolla. Ilta-Sanomat kysyi asiantuntijoilta, mitkä asiat vaikuttavat polttoaineiden hinnan muodostukseen. Taustalla ovat maailmanpolitiikka ja muuttuvat laivojen säännöt.Dieselin hintaan on luvassa nousua ensi vuonna. Nesteen energia-alan asiantuntija Lauri Kärnän https://www.is.fi/haku/?query=lauri+karnan mukaan näin voi käydä, kun IMO:n (International Maritime Organisation) rajoitukset alusten rikkipäästöille tulevat voimaan.– Osa laivaliikenteestä käyttää keskitisleitä, nyt pääpaino on raskaalla polttoöljyllä, mutta uusien IMOn (International Maritime Organisation) määräysten mukaiseen korkeintaan 0,5 prosenttia rikkiä sisältävään laivapolttoaineeseen jouduttaneen sekoittamaan noita keskitisleitä, jolloin niiden kysyntään ja hintaan kohdistuu paineita 1.1.2020 alkaen. Koska diesel on keskitisle, senkin hintaan tulee tämän takia painetta myöhemmin tänä vuonna ja ensi vuonna, Kärnä painottaa.Kärnä korostaa, että diesel seuraa raakaöljyn hintaa, vaikkakin sen oma varastotaso ja kysynnän ja tarjonnan tasapaino tekeekin siitä suhteessa raakaöljyyn nyt kallista.– Esimerkiksi dieselin kallistumisen taustalla on maailmapolitiikka. Opecin, Venäjän, Iranin ja Venezuelan tilanteen kehitys vaikuttaa siihen, siihen mille tasolle dieselin hinta asettuu, Kärnä kertoo.– Dieselin hintaa on nostanut öljyntuottajien kartelli eli yksimielisyys tuotannon rajoittamisesta. Venezuelan poliittinen tilanne lisää epävarmuutta, mikä on nostanut raakaöljyn ja siten myös dieselin hintaa, hän sanoo.Kärnä kertoo, että talouden nousukausi lisää yleensä dieselin kysyntää.– Tämä johtuu siitä, että tavaroita kuljettavat rekat ja laivat käyttävät dieseliä kaupan vilkastuessa. Bensiinistä on ollut ylitarjontaa ja sen hinta on jämähtänyt lähes paikoilleen. Yhdysvaltojen tuottamasta liuskeöljystä saa helposti bensiiniä, mutta ei yhtä helposti dieseliä, Kärnä sanoo.Kärnä korostaa, että diesel seuraa raakaöljyn hintaa, vaikkakin sen oma varastotaso ja kysynnän ja tarjonnan tasapaino tekeekin siitä suhteessa raakaöljyyn nyt kallista.Hintoja seuraavan Polttoaine.netin mukaan halvinta dieseliä 7.3. kello 10.30 myi Kitusen Neste, Virroilla hintaan 1.359.– Diesel on ollut pitkään meillä suhteellisen kallista, vaikka diesel on ollut Suomessa joskus kalliimpaakin. Nykytilanteeseen vaikuttavat monet syyt, kuten jakeluvelvoitteet, mikä tarkoittaa sitä, että dieseliin pitää sekoittaa biopolttoainetta, Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen https://www.is.fi/haku/?query=pasi+nieminen kertoo.Hänen mukaansa korkean hintaa vaikuttavat myös se, että käytössä on talvilaatu.– Lisäksi dieselin verotusta korotettiin enemmän kuin bensiinin verotusta. Erikoista tässä tilanteessa on se, että bensiini ja diesel ovat olleet pitkään lähes samoissa hinnoissa, hän sanoo.Nieminen kertoo, että bensiinissä on veroa tällä hetkellä 70,25 senttiä + alv ja dieselissä 53,02 + alv. Tammikuussa 2012 bensiini maksoi 1,61 euroa ja diesel 1,56 euroa per litra.Dieselin hinnan muodostumisen vaikuttavat St1:n mukaan monet asiat.– Ensinnäkin täytyy muistaa, että dieselin ja bensiinin hinnat eivät välttämättä seuraa toisiaan, vaan ne voivat kulkea myös omia polkujaan. Voi siis käydä myös niin että toisen hinta nousee mutta toisen ei, St1 Oy:n toimitusjohtaja Mika Wiljanen https://www.is.fi/haku/?query=mika+wiljanen kertoo.Wiljasen mukaan maailmanmarkkinoiden häiriöt, kuten poliittiset ongelmat tai luonnonkatastrofit vaikuttavat hintoihin.– Mitään merkittävää raajaöljyn hinnan nousua ei ole näköpiirissä juuri nyt, hän sanoo.

Dieselin hintaan ennustetaan nousua ensi vuonna, kun IMO:n (International Maritime Organisation) rajoitukset alusten rikkipäästöille tulevat voimaan. Vaikuttaako tämän Suomen oloissa?

– IMO:n sääntöjen muutos lisää kyllä keskitisleiden kysyntää, mutta kuluttajahintoihin vaikuttavat raakaöljyn hinnan lisäksi jalostus, kuljetus, varastointi, verot, alv ja paikallinen kilpailu, Wiljanen sanoo.

Entä vaikuttaako ilmastonmuutos ja pyrkimys päästöjen vähentämiseen dieselin ja muiden polttoaineiden hintaan ja alan toimintaa?