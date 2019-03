Munkkiluostaristaan kuuluisa kylä sai nimensä Mitsubishin uutuuteen

Autot

Alppikylän nimi koristaa Mitsubishin uutuutta

Mitsubishi esitteli Genevessä Engelberg Tourer -nimen saaneen nelivetohybridiauton. Mitsubishi Engelberg Tourerin kahden sähkömoottorin hybriditeknologia perustuu Mitsubishi Ooutlander PHEV -malliin.Hybridijärjestelmän ajoakku on sijoitettu auton keskelle lattian alle. Sähkömoottorit on sijoitettu eteen ja taakse siten, että istuimet on voitu sijoittaa kolmeen riviin.Mitsubishin 2,4-litrainen bensiinimoottori on suunniteltu erityisesti hybridijärjestelmää varten. Sarjahybriditilassa moottori lataa akkua sekä parantaa kiihtyvyyttä ja pidentää sähköajon toimintasädettä tarvittaessa, valmistaja kertoi Genevessä.Auton energiankulutusta on pystytty hiukan pienentämään esimerkiksi suljettavalla jäähdyttimen säleiköllä, joka vähentää ilmanvastusta.Engelberg Tourerin toimintamatka pelkällä sähköllä ajettaessa on ennakkotiedon mukaan 70 kilometriä. Täyteen tankattuna ja ladattuna toimintamatka on 700 kilometriä (yhdistetty kulutus kaupungissa ja maantiellä).Mitsubishi esitteli samalla uuden energiaekosysteemin (Dendo Drive House eli DDH). Se on järjestelmä, joka mahdollistaa Mitsubishin sähkö- ja hybridiautojen liittämisen osaksi kodin sähköverkkoa, ja jossa energiaa voidaan tarpeen mukaan tuottaa, varastoida ja siirtää auton ja kodin välillä, hyödyntäen Vehicle-to-Home (V2H) -teknologiaa. Palvelu lanseerataan Japanissa ja Euroopassa tämän vuoden aikana.