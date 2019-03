Autot

Mistä tiedät, että autosi jarrut ovat huollon tarpeessa? Näin paljon maksaa jarrupalojen vaihtaminen

Tyypillisesti jarruhuolto tai ainakin kyseisen huollon tarpeen selvittäminen on paikallaan viimeistään silloin, kun jarrut tuntuvat toimivan huonosti, auto mahdollisesti ääntää jarrutettaessa epänormaalisti tai kojetaulussa palaa jarrujen potentiaalisesta huonosta kunnosta kertova varoitusvalo.Jarrupalat kuluvat jarrulevyjä nopeammin, joten useimmiten jarruremontiksi riittää pelkkä palojen vaihtaminen.Kyseisen toimenpiteen keskihinta töineen on esimerkiksi korjaamoita kilpailuttavan AutoJerry -palvelun mukaan noin 140 euroa, kun remontin kohde on se tyypillisin eli auton etupyörät.Usein jarrutöihin liittyy myös jarrunesteen vaihto, joka tulisi tehdä aina parin vuoden välein.Tämä johtuu siitä, että jarrunesteeseen kondensoituu vettä, mikä heikentää osaltaan jarrunesteen ominaisuuksia ja altistaa jarrujärjestelmän sisäpinnat ruostumiselle.Pelkkä jarrunesteen vaihto on melko edullinen toimenpide joka kustantaa yleensä 50-80 euroa.Jarrukorjaustyötä tehtäessä ja mahdollisesti myös tilattaessa on hyvä muistaa, että jarruhuollossa on tärkeää uusia osat aina akseleittain eli kerralla molempiin etupyöriin ja/tai molempiin takapyöriin.