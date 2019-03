Autot

BMW paljasti keskikokoisen katumaasturinsa pistokeversion – ensi vuonna vuorossa täyssähköinen

5.3. 16:23

Pistokehybridi Baijerilainen autonvalmistaja BMW paljasti tänään Geneven autonäyttelyssä pistokehybridiversion X3-mallistaan.

Se on kuitenkin vain alkusoittoa mallin sähköistymiselle, sillä yhtiö valmistelee parhaillaan täyssähköistä X3-mallia, joka julkistetaan ensi vuonna.



X3-mallin hybridiversion sarjatuotanto alkaa joulukuussa. BMW:n käyttää hybridimalleissaan akkuteknologiaa, joka mahdollistaa esimerkiksi BMW X3 xDrive30e -pistokehybridiautolla yli 50 kilometrin sähköajon, yhtiö viestitti tänään Genevessä.



Uuden X3:n voimalinja tuottaa 185 kilowatin (252 hevosvoimaa) yhdistetyn moottoritehon, jota voi hetkellisesti lisätä 30 kw/41 hv XtraBoost -tehostustoiminnolla. Auto kiihtyy nollasta sataan 6,5 sekunnissa. Polttoaineenkulutus ja hiilidioksidipäästöt ovat vain 2,4 litraa ja 56 grammaa kilometrillä. Akut vähentävät polttomoottoriversioon nähden tavaratilaa, joka on 450 litraa.



BMW:llä on Genevessä esillä 12 sähköistettyä tai täyssähköistä automallia. Vuoteen 2025 mennessä yhtiö aikoo kasvattaa määrän 25 automalliin.