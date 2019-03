Tässä ovat vuoden odotetuimmat autouutuudet – sokerina pohjalla kovasti kaivattu Toyota GR Supra

Autot

IS Geneven autonäyttelyssä: Vuoden odotetuimmat uutuudet – sokerina pohjalla Toyota GR Supra

Audi Q5 TFSI e quattro





Honda E





Kia e-Soul





Mercedes-Benz GLC PHEV





Volkswagen Passat GTE





Peugeot 208





...ei kuitenkaan pelkkää sähköä

Mitsubishi ASX





Renault Clio





Toyota GR Supra





Ennen kuin Geneven tämänvuotinen autonäyttely pääsi edes kunnolla vauhtiin, olivat päivän polttavimmat puheenaiheet jo selvillä: sähköauto Tesla pudotti hintojaan dramaattisesti – ja todennäköisesti myös laskelmoidusti – juuri näyttelyn alla, ja Vuoden Auto Euroopassa 2019 -kisan voitti äärimmäisen tiukan kisan jälkeen Jaguarin sähköauto, I-Pace.Vuosi 2019 jääneekin Genevestä mieleen käännekohtana, jolloin sähköautojen huomioarvo aidosti ylitti perinteiset tekniikat.Ironisesti sen kummemmin Tesla kuin kuin Jaguarkaan eivät olleet omin osastoin Genevessä virallisesti mukana.Audi täsmentää ladattavien hybridimalliensa strategian tämän päivän haasteita vastaaviksi. Saksalaistehdas tarjoaa jatkossa ladattavat hybridit keskikokoisesta SUV:sta luksus-sedaniin – Q5, A6, A7 ja A8 TFSI e -malleilla Audi siirtyy kerralla ison askeleen eteenpäin.Valittavana on kaksi eri vaihtoehtoa riippuen mallisarjasta: mukavuuspainotteinen versio tai urheilullisempi S line -versio, jossa alusta on viritetty jäykemmäksi ja dynaamisempaa ajokokemusta lisää sähkömoottorin tuoma lisäpotku. Jatkossa Audin uudet ladattavat hybridimallit tunnistaa TFSI e -mallimerkinnästä. Kuvan Audi Q5:n litiumioniakku on tehty särmiökennoista, WLTP-sähköajoa pitäisi järjestyä normiolosuhteissa 40 kilometriä.Honda on kehittänyt uuden sähköautonsa keskittyen sen käytännöllisyyteen ja tarkoituksenmukaisuuteen. Nyt ollaan jo prototyyppivaiheessa, ja tuotantoversio esitellään myöhemmin tämän vuoden aikana. Hondankin tavoite on selkeä: vuonna 2025 vähintään kaksi kolmasosaa sen Euroopassa myymistä autoista on sähköistettyjä.Kia esittäytyy Genevessä vain hybridi- ja sähköautomalleillaan. Täysin uusi Kia e-Soul on muodoiltaan pyöristynyt, mutta edelleen tunnistettavissa. Auto on entistä erottuvampi, tehokkaampi ja edistyksellisempi. Toimintamatka on yhdellä latauksella parhaimmillaan 452 kilometriä.Auton etuosa on muuttunut keulan yläreunaan sijoitettujen LED-ajovalojen sekä ilmettä korostavien sumuvalojen ansiosta. Keulassa on etusäleikön tilalla latauspistokkeen luukku, joka on kätevästi kuljettajan puolella. Kiihdytys 0–100 km/h kestää 7,6 sekuntia. Akku latautuu pikalatauksella 20 prosentin tasolta 80 prosenttiin 42 minuutissa.Suomessakin valmistettava Mercedes-Benz GLC uudistuu. Uutuus tarjoaa paremman yhdistettävyyden, ajanmukaisen infotainment-järjestelmän sekä kokonaan uudistuneet moottorivaihtoehdot. GLC:n keulalle on tarjolla uusia, seuraavan sukupolven nelisylinterisiä bensiini- ja dieselmoottoreita.Mukaan liittyy luonnollisesti myös ladattava hybridi. GLC 350 e 4Matic kirmaa sataseen 5,9 sekunnissa, ja sähköajoa luvataan reilun 30 kilometrin verran.Passatin valmistusmäärä ylittää tänä keväänä 30 miljoonan kappaleen virstanpylvään. Juhlan kunniaksi ladattavan hybridin eli Passat GTE:n toimintamatka sähköllä kasvaa noin 55:een WLTP-kilometriin. Lisäksi uusi Travel Assist -järjestelmä mahdollistaa osittain automatisoidun ajamisen 0–210 km/h nopeuksissa.Mittaristo ja ohjauspyöräkin ovat menneet uusiksi, nyt ohjauspyörän yhdellä napin painalluksella voi käyttää kolmea erilaista näyttöä. Suomessa ennakkomyynti alkaa kesällä.Uusi Peugeot 208 saapuu piristämään pikkuautotarjontaa. 208 pohjautuu PSA Groupin uusimpaan CMP-perusrakenteeseen, jota voidaan käyttää B- ja C-segmentin automalleissa. CMP:n hienous on, että sitä voidaan muunnella myös moottorivaihtoehtojen mukaan.Niinpä uusi 208 tuleekin tarjolle sekä perinteisen polttomoottorin tai sähkömoottorin vauhdittamana. Sähköversio e-208 tarjoaa 100 kW (136 hv) 260 Nm vääntöä, ja sataseen kirmaistaan 8,1 sekunnissa. WLTP-kantama yhdellä latauksella 340 kilometriä. Akuston kapasiteetti on 50 kWh. Uusien ajoavustinjärjestelmien tulva on suorastaan hämmentävän laaja. Suomeen uuden 208:n odotetaan rantautuvan loppusyksyllä, täyssähköversion seuratessa pian sen jälkeen.Pelkkää sähköunta ei Genevessä silti tänä vuonna nähdä, sillä valtaosa valmistajista tarjoaa tällä hetkellä edelleen luotettavaa ja edullista perustekniikkaa, johon tosin voi pian jo lähes kaikkien osalta liittää lyhenteen PHEV, eli ladattavia hybridejä merkitsevän kirjainyhdistelmän.Ladattava hybridi on tämän päivän sana, jota ilman autovalmistaja saattaa näyttää jo hieman vanhanaikaiselta. Pistokehybridi on hyvä välivaihe sähköistymisessä, jonka etenemistä tuskin mikään enää pysäyttää. Autoryhmä on myös Suomessa tällä hetkellä huimassa kasvussa, ja moni odottaa tällä hetkellä suosikkimerkkinsä pistokehybridin saapumista – tarkoittaahan se samalla maltillisempaa autoveroa sekä hieman pienempiä päästöjä.Mitsubishi uusii tärkeän ASX-mallinsa. Linjoihin on lisätty merkittävästi Mitsubishin uuden muotokielen viitteitä. Keulan ilme on viimeistelty Mitsubishille ominaisella led-sumuvalojen ja suuntavilkkujen asettelulla etupuskurin laidoille. Takana muotoilussa on led-takavalojen terävä ja koko takaosan leveyden mittainen linja. Sisällä multimedianäytön koko on kasvanut seitsemästä tuumasta kahdeksaan tuumaan. Lisäksi korkeimpien varustetasojen mallit on varustettu Tom Tom -navigointijärjestelmällä, johon voidaan nyt yhdistää esimerkiksi reaaliaikaiset liikennetiedot oman älypuhelimen kautta. Auto saapuu Suomeen tämän vuoden lopulla.Uusi Renault Clio on 1,4 senttiä lyhyempi kuin edeltäjänsä, mutta tehokkaamman tilankäytön ansiosta matkustajille ja tavaroille on enemmän tilaa kuin ennen. Tavaratila on peräti 391 litran kokoinen, mikä on tässä kokoluokassa paljon. Sisällä on kokonaan uusi kuljettajakeskeinen ohjaamo, jonka keskipisteessä on peräti 9,3-tuumainen kosketusnäyttö. Ensitutustumisen perusteella auton sisätilojen materiaalit ovat parantuneet laadultaan selkeästi. Suomen mallisto ja aikataulut vahvistuvat myöhemmin.Sokerina pohjalla: yksi odotetuimmista uutuuksista Genevessä on Toyota GR Supra. Se on myös yksi Toyotan legendaarisimmista malleista, jonka uutta versiota on odotettu kuin kuuta taivaalla. Nyt se on nähtävissä Euroopassa ensimmäisen kerran.Pitkän keulan alla sykkii kuusisylinterinen, BMW-sukuinen ahdettu voimanpesä – pitkittäin, luonnollisesti. Yhtä ilmiselvää on, että Supran veto on takana. Toyota kertoo, että autossa on tiivistettyä äärimmäisyyttä ja huippuunsa hiottuja ominaisuuksia, ja konepellin alta hevosvoimia pitäisi löytyä ainakin 335 kappaletta.Uusi Toyota GR Supra saapuu Suomeen tulevan kesän aikana.