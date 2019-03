Autot

Ministeri Berner: Taksien välityskeskusten toiminta selvitettävä perusteellisesti

Liikennepalvelulaki avasi taksitoiminnan kilpailulle

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on kertonut tänään 5. maaliskuuta 2019, että taksiliikenteen välityskeskukset ovat saattaneet toimia kilpailulain vastaisesti Kela-kyytien välittämisessä.Nyt Liikenne- ja viestintäministeriö on lähettänyt tiedotteen, jonka mukaan välityskeskusten toiminta aiotaan selvittää.– Jos viraston epäilemä välityskeskusten harjoittama taksiyritysten syrjintä ja epätasapuolinen kohtelu pitää paikkansa, on vakavasti pohdittava pitääkö taksivälityskeskukset ottaa tiukemmin sääntelyn piiriin, sanoo tiedotteessa liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.– Yhteiskunnan ja kansalaisen on voitava luottaa, etteivät taksikeskukset käytä markkina-asemaansa väärin. Kilpailun rajoittamisesta kärsii viime kädessä taksimatkustaja, joka ei pääse hyötymään monipuolisemmasta palvelutarjonnasta tai pahimmillaan ei saa lainkaan tarvitsemaansa taksia.– Mikäli Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvityksen tulos osoittaa taksivälityskeskusten toiminnan vaativan nykyistä tiukempaa erityissääntelyä, on liikenne- ja viestintäministeriön selvitettävä yhdessä Kelan ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa voisiko välityskeskuksia koskevaa sääntelyä tiukentaa osana liikennepalvelulakia, ministeri Berner lausuu.Taksiliikennettä koskeva lainsäädäntö on osa liikennepalvelulakia, joka tuli pääosin voimaan 1. heinäkuuta 2018.Lain keskeisenä tavoitteena on tarjota kansalaisille parempia liikennepalveluita ja edistää liikenteen palvelujen digitalisointia. Lain on myös tarkoitus tukea kuljetusten tehostamista ja sitä kautta ympäristö- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista.Kilpailu- ja kuluttajavirasto on kannanotoissaan pitänyt perusteltuna taksimarkkinoiden avaamista kilpailulle.Virasto on saanut kanteluita taksivälityskeskusten toiminnasta jo ennen liikennepalvelulain voimaan tuloa, mutta vanhan taksiliikennelain aikaan kilpailuongelmiin puuttuminen ei olisi LVM:n mukaan lisännyt kilpailua markkinoilla.