Myynti sakkaa nyt – uudesta autosta haaveilevalla on ihan perusteltu syy odottaa kesää

Suomessa ensirekisteröitiin helmikuussa kaikkiaan 8 084 henkilöautoa. Se merkitsee 11,3 prosentin pudotusta viime vuoden helmikuuhun nähden.Kaikkiaan uusia henkilöautoja on tämän vuoden tammi-helmikuussa rekisteröity 19 821 kappaletta. Sekin on 12,7 prosenttia vähemmän viime vuoden alkuun verrattuna, Autoalan tiedotuskeskus kertoo.Yli kymmenen prosentin pudotus on jo selkeä huolenaihe.Syitä alkuvuoden myyntitahmeuteen on useita. Henkilöautojen ensirekisteröintien määrä on koko Euroopassa ollut alkuvuonna alavireinen viimesyksyisen WLTP-lainsäädännön muutoksen takia, mutta Suomessa nämä ongelmat on useimmilla merkeillä jo saatu selätettyä, koska uusi käytäntö on ollut meillä käytössä jo puoli vuotta. Lisäksi autojen saatavuuden ja tuotantoaikataulujen odotetaan tasaantuvan kevään aikana normaalille tasolle.Enemmän tai ainakin saman verran uusien autojen ostoinnokkuuden laskuun vaikuttaa todennäköisesti lähestyvä vaalikevät, jonka ansiosta julkisuudessa on ollut paljon keskustelua siitä, kuinka autoilun verotusta ja ilmastopolitiikkaa pitäisi parhaiten sovittaa yhteen lähestyvän uuden hallituskauden aikana.Eri puolueet ovat jo tehneet tärkeimmät ulostulonsa siitä, kuinka autoilun kustannuksia pitäisi jatkossa jyvittää, jotta Suomi voisi saavuttaa liikenteelle asettamansa päästövähennystavoitteet.Poliittista halua autoveron ja ajoneuvoveron muuttamiseksi on ainakin ennen vaaleja ilmassa. Nähtäväksi kuitenkin jää, mitä vaalien jälkeen tosiasiassa tapahtuu. Odottavissa tunnelmissa monet autonostoa harkitsevat siirtävät päätöstään kohti kesää, jotta tilanne selkiytyy.Sillä välin autokauppiaiden myyntipisteiden ovipumppuja ehtii säätää herkemmin avautuvaksi kaikessa rauhassa.Kymmenen myydyimmän henkilöautomerkin joukossa valtaosan rekisteröinnit hiipuivat enemmän tai vähemmän. Vain Škoda (2. myydyin merkki, 13,3 prosentin kasvu) ja Volvo (4. myydyin, 12,8 prosentin kasvu) onnistuivat kasvattamaan rekisteröintimääriään viime vuoden alkuun verrattuna.Eniten kärkikymmenikön merkeistä kärsivät Nissan (-37,9 prosenttia, nyt yhdeksännellä sijalla) sekä myyntikärki Toyota (-19,5 prosenttia).Toyota on onnistunut saamaan rekisteriin tammi-helmikuussa yhteensä 2 582 autoa, mutta Skoda on miltei kuronut sen kiinni 2558 autollaan.Mikäli trendi jatkuu samanlaisena, pyyhältää Škoda rekisteröintien kärkeen jo maaliskuun aikana.Saksalaisista premium-merkeistä Audi ja BMW ovat luultavasti kärsineet WLTP-muutoksesta eniten. BMW kirjasi viime vuoden alkuun verrattuna huiman, 38,2 prosentin pudotuksen, mutta vielä kylmempää on ollut Audin kyyti: miinusta on syntynyt huolestuttavan paljon, peräti 58,4 prosenttia.Helmikuussa rekisteröitiin enää 199 Audia. Loppuvuodelle jää siis paljon kirittävää. Prosentuaalisesti tarkastellen Audia heikommin Suomessa menee oikeastaan vain Fiatilla: alkuvuoden saldossa on 66,7 prosentin pudotus viime vuoteen. Tammi-helmikuussa maassamme rekisteröitiin ainoastaan 12 uutta Fiatia – siis noin yksi viikossa.Alkuvuoden rekisteröintien kehityksessä voi nähdä myös muutosta eri käyttövoimien suhteiden kehittymisessä. Skaala laajenee koko ajan, ja esimerkiksi pistokehybridien kasvukäyrä on jyrkästi kohti taivaita tällä hetkellä.Käyttövoimissa dieselin osuus on Suomessa laskenut viime vuosina jo hieman alle neljännekseen ensirekisteröinneistä. Dieselin rooli on kuitenkin vahva ns. D- ja E-segmentin henkilöautomalleissa, keskikokoisissa ja suurissa SUV-malleissa sekä suurissa tila-autoissa, joissa dieselin hyvä polttoainetalous korostuu.Kalliimmissa autoissa toteutuksena kalliimpi dieselpäästöjen puhdistustekniikka puolustaa paremmin paikkansa. Viime vuonna ensirekisteröidyistä D-segmentin autoista lähes 40 prosenttia oli edelleen dieselkäyttöisiä.