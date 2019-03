Uuden Corollan ensitestissä käteen osuivat varsin erikoisen malliversion avaimet – tällainen on Toyotan uusi voimahybridi

Autot

Lähdetään liikkeelle siitä, että Toyotan uuteen kaksilitraiseen bensiinimoottoriin yhdistetty hybridivoimalinja on oikeastaan aika makoisa. Silti se ei valitettavasti yllä ihan tämän päivän GTI-luokan suorituskykyyn, vaikka hintalappu sporttisarjaa lähestyykin. Paketin kokoinaisteho on 180 hevosvoimaa, jonka turvin viisiovinen pystyperä-Corolla linkoaa nollasta sataseen 7,9 sekunnissa.Kiihdytystä säestää portaattoman vaihteiston mukanaan tuoma erikoinen kierrosten käyttö, joka ei sovi aivan jokaiselle vanhan liiton automiehelle. Nopeasti korkealle nousevat ja samassa lukemassa itsepintaisesti pysyttelevät kierrokset kun aikaansaavat vaikutelman kytkimen luistosta. Ei tosin luista, sillä Corolla vetää itseään koko ajan vauhtiin ihan reippaalla sykkeellä.Hatchbackin tapauksessa voi aistia sarjan kompromisseja. Isomman hybridiversion 12-volttinen starttiakku on sijoitettu suoraan tavaratilan pohjan alle, ja sen tukirakenteista ja akun koosta johtuen tavaratilan lattia nousee huomattavan korkealle. Tavaratilaa jää muiden moottoriversioiden 356:n litran sijaan käyttöön 313 litraa, vain hieman enemmän kuin vaikkapa selvästi pienemmässä Yariksessa.Hatchback on myös akseliväliltään 60 millimetriä lyhyempi kuin muut Corollan korimallit. Erotus on otettu suoraan pois takapenkin jalkatilasta. Harvoin enää törmää tämän kokoluokan autoihin, joissa takajalkatila on oikeasti todella ahdas, mutta Corolla Hatchback kuuluu kyllä ryhmään.Erikoista on, että pääntilaa Hatchbackin takapenkki tarjoaa koko uutuuskatraasta eniten. Sedan on selvästi ahtain ja Touring Sports asettuu näiden väliin.Hatchbackin markkinoinnissa välittyy viesti, että auto ei ole vaihtoehto muille Corolla-malleille. Selvästi niitä ahtaammat sisätilat tarkoittavat, että japanilaismerkki myy pystyperää niille, joilla ei vielä tai enää ole lapsia. Myöskään muutaman sopivan kokoisen viikonloppulaukun vetävä tavaratila ei sovellu surffilautojen tai maastopyörien kuljettamiseen, mitä Toyota puolestaan selvästi korostaa farmarimallin kohdalla.Ajettavuudessa on samaa nöyryyttä ja terhakkuutta kuin Touring Sports -farmarissa, mutta samalla ohjauksen ylenpalttinen tunnottomuus seuraa myös Hatchbackia.Ajotapavalitsimesta urheilumoodiin asettaminen ei jätä mahdollisuutta säätää hieman pintakovaksi jäävää alustaa takaisin comfort-moodiin, mutta jättää ohjaukseen alennettua tehostusta, jolla rattiin saisi ripauksen lisää vastetta. Jousitus pysyy samalla kuitenkin kantavana, eikä anna auton kallistella reippaassakaan kaarreajossa, mikä on monella tavalla positiivinen yllätys.Isolla hybridimoottorilla varustettu pikku-Corolla jättää ristiriitaisen maun. Sen voimalinja tarjoaa hauskaa, mutta ei vielä nopeaa suorituskykyä. Auton alusta antaa ymmärtää, että siinä olisi potentiaalia, kunhan ohjaus antaisi vain vähän paremmin palautetta ohjaamoon.No, sen jälkeen suorituskykyä saisikin jo olla enemmän.Dilemmaan voi myös pohtia katsomalla läpivarustellun ja varmasti meillä harvinaiseksi jäävän voimahybridin hintalappua.