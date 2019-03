IS ensitestissä uuden Toyota Corollan farmariversio – korvaa Aurisin ja osittain myös Avensiksen

Autot

Reilun 12 vuoden jälkeen Toyotan keskikokoluokan automallin lanseeraus on kuin kotiinpaluu. Vuonna 2007 pystyperäisessä sekä farmarimallissa käyttöön otettu nimi Auris on nyt historiaa ja koko mallisto tunnetaan jälleen yhdellä tutulla yhtenäisellä mallinimellä Corolla.Auto on kokonaan uusi. Se nojaa nyt samaan TGNA-pohjalevyyn kuin valtaosa Toyotan henkilöautomallistosta. Ja kuten ennenkin, tarjolla on viisiovinen pystyperä hatchback, perinteisempi neliovinen sedan sekä Suomessa taatusti myydyimmäksi nouseva Touring Sports -nimeä kantava farmari.Farkku-uutuuden ulkonäössä pelataan varman päälle. Aiemmasta poiketen ikkunalinja nousee viimeisen sivuikkunan kohdalla ylöspäin, mutta toisaalta auton takapäässä on runsaasti lainattua nyt jo tuotannosta poistuneesta Avensis-farmarista.Toyotalla onkin iso työ houkutella vanhat Avensis-asiakkaat pysymään merkin parissa, sillä Avensikselle ei ole jatkoa tulossa, vaan isoa sedania halajaville tarjotaan hintavampaa Camrya jota puolestaan ei ole saatavana farmarimallina.Uuden Corollan farmaripainos paikkaa puutetta. Ja vaikka se on melkein 17 senttimetriä lyhyempi kuin Avensis, on autojen akseliväli identtinen 2700 millimetriä. Tämä tarkoittaa kohtuullisen hyviä sisätiloja. Uudessa Corollassa edessä ja takana istuvien etäisyydeksi ilmoitetaan 2 milliä enemmän kuin Avensiksessa. Tavaratila on 28 litraa pienempi kuin Avensiksessa.Moottorivaihtoehtoja farmariin tulee tarjolle kolme, joista budjettitietoinen ostaja päätynee vanhempaan 1,2-litraiseen bensaturboon. Eniten myydään Toyotan ennusteen mukaan 1,8-litraista hybridiä. Listan loppupäässä kimaltelee kokonaan uusi, kaksilitraiseen bensakoneeseen perustuva hybridi. Se on sukua RAV4:ssä ja Camryssa jo nähdylle 2,5-litraiselle Atkinson-moottorille. Järjestelmän yhteisteho on Corollaksi muikeat 180 hevosvoimaa.Tutustumisvuorossa ensimmäisenä on kuitenkin se myydyimmäksi uumoiltu malli eli 1,8-litrainen hybridifarmari. Moottori on käytännössä sama kuin edeltäjässäkin; joitain pieniä teknisiä muutoksia Toyota kertoo tehneensä polttoainetaloudellisuuden parantamiseksi, mutta esimerkiksi huipputehoon niillä ei ole ollut vaikutuksia.Sen sijaan hybridijärjestelmän ajoakku on kokonaan uusi. Litiumionitekniikkaa käyttävä uutuus löytyy sekä farmarista että hatchbackista, mutta sedanissa akusto on vielä vanhempaa nikkelimetallihybridikemiaa. Näiden jatkeena on aina planeettavaihteistoon pohjautuva portaaton automaattilaatikko, jolla erikoista Atkinson-työkiertoa käyttävän polttomoottorin hyötysuhteesta saadaan kaikki irti.Ajettavuudeltaan Corolla on mennyt monella tapaa eteenpäin. Kokonaan uusi monivarsituettu taka-akselisto tekee ohjautuvuudelle hyvää, sillä Corolla taipuu nyt ajovauhdista riippumatta hyvin reippaasti mutkiin eikä ohjauksessa ole ylenpalttista aliohjautuvuutta. Urattomilla Mallorcan teillä Corolla tuntuu kaikkiaan kohtalaisen suuntavakaalta, mikä kertoo selvästä parannuksesta.Ohjaustuntuma on kuitenkin ennallaan, sillä ratin kautta eivät aivan kaikki tapahtumat välity kuljettajalle. Silti uuden taka-akseliston tuoma notkeus menee ehdottomasti positiivisen puolelle. Jousitus on saatavana joko tavanomaisella tai viiteen eri moodiin muovattavalla alustalla. Jousien ja iskunvaimennuksen perussäätö on osunut hyvin maaliin, sillä auto ei kallistele mainittavasti reippaassakaan kaarreajossa.Toisaalta asvaltin saumat tuntuvat selvästi, eikä iskunvaimennus ehdi suodattamaan niitä. Tässä mielessä Corolla muistuttaa edelleen tutusta työläistaustastaan. Säätöalustan pitää lopulta mielellään Comfort-asennossa, sekään kun ei erityisesti lisää auton kallistelua.Ajoasento on selvästi parantunut. Istuintyyppejä on tarjolla kolme, joista hatchbackin ja farmarin jakkarat tuntuisivat perustuvan samaan runkoon. Jos budjetti antaa myöden, kannattaa autoonsa valita urheiluistuimet. Niiden antama tuki on erittäin hyvä, istuintyynyä myöten. Toki japanilaistyyliin selkänojan kallistus on portaallinen. Liekö portaaton säätö kalliskin toiminto kun se pitää jättää näin pois...Tavaratilassa kiitos täytyy osoittaa käännettävälle pohjalevylle; sen toiselta puolen löytyy tumma kangas, toiselta kuraa sietävä kumimatto.Corollan melutaso on nykyautoksi hienoinen yllätys, sillä tiestön karkeimmilla pätkillä rengasmelu erottui selvästi. Kotimaisella tienpinnalla äänimaisema tulee varmasti olemaan tästä vielä astetta sävykkäämpi.