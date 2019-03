Autot

Nesteen osakkeita myyty tänään yli sadalla miljoonalla eurolla – rahat näihin liikenne­hankkeisiin

Suomen valtion uunituoreen ratayhtiön taseeseen hiljattain siirretyt osakkeet on myyty pikavauhdilla.

Hankeyhtiö Suomi-rataa 16 milj. eurolla

Hankeyhtiö Turun tunnin junaa 10 milj. eurolla

Kalustoyhtiötä 71 milj. eurolla

Rail Baltica -yhtiötä 2 milj. eurolla

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy