Koeajossa seitsenpaikkainen Peugeot 5008 uudella 180-heppaisella bensakoneella – lisäistuinhinta 850 euroa









Peugeot 5008 on edelleen tila-automainen sisätiloiltaan, sillä auton voi valita joko viidellä tai seitsemällä istuimella. Myös sisätilojen muunneltavuus ja etuistuinten selkämyksiin asennetut lentokonepöydät loksahtavat tila-autokäsitteeseen.Siihen se oikeastaan jääkin, sillä 5008 on varsinkin malliversioiden määrää kasvattaneella 181-hevosvoimaisella bensiinimoottorilla aivan toista maata kuin osa viime vuosituhannen vaihteen lullamaisista ihmiskuljettimista.Uusi 5008 reagoi liikkeellelähdöissä herkästi kaasupolkimen painallukseen – tottumattoman mielestä ehkä liiankin herkästi. Vastaavanlainen kepeys kuvaa autoa muutenkin sen isosta koosta huolimatta.PSA-yhtymän PureTech-moottorit ovat vuosien saatossa saaneet ansaitut kehunsa, eikä niitä voi olla jakamatta tämänkään auton yhteydessä. Uuden kahdeksanportaisen automaattivaihteiston kanssa tahditus toimii sujuvasti. Puolitoistatonninen auto liikahtaa hevosvoimiensa ja 250 newtonmetriä kehittävän vääntömomenttinsa turvin vilkkaammin kuin arvaisi.Pienikehäinen ohjauspyörä on auton suuruuteen nähden hämmentävän kokoinen. Sähköisesti tehostetun ohjauksen vaste on viritetty hyvin kevyeksi.Normaalilla ajosäällä ohjaus tuntuu vaivattomalta ja helpolta, mutta sohjoisilla ja epätasaisille teille ajettaessa ohjaustuntuma ei enää takaa vastaavaa ajettavuutta.Kaarteisiin mentäessä voi havaita hiukan kallistelua, mutta muutoin jousituksen mahdollisia puutteita on arkiajossa vaikea moittia. Kovahkolta iskunvaimennus tuntuu lähinnä terävissä hidasteissa, joissa perän täräytys on tuntuva.Lisävarusteisen mukautuvan tasanopeussäätimen käytön oppii nopeasti – jos ominaisuus suostuu toimimaan. Koeajossa mittaristoon ilmestyi computer says no -tyyppinen ilmoitus ajokelistä riippumatta, eli auton mielestä ajo-olosuhteet eivät olleet suotuisat järjestelmän käyttämiselle. Jospa sensorit olivat vain tukkeutuneet kurakelissä? No, ilmeisesti eivät, koska pesun jälkeen auto tarjosi samaa selitystä. Toinen pieni tekninen ongelma liittyi bluetooth-yhteyden ajoittaiseen pätkimiseen.Jos ajokokemus kuitenkin kerää enimmäkseen kehuja, avarat ja sitä myöten valoisat tilat saavat niitä yhtä lailla. Allure-varustetason verhoilu on miellyttävän kotoisa, jopa olohuonemainen. Onko tämä sitten sitä ranskalaisuutta? Panoraamakattoa myötäilevä tunnelmavalo, valmistajalle nykyään ominaiset pianokoskettimet, viilennetty iso säilytystila kyynärnojan alla ja kutistettu ohjauspyörä huokuvat ihan omanlaista leimaa.Taaimmaiset istuimet nousevat helposti suuresta tavaratilasta esille, mutta suosittelisitko edes kasvuiässä olevalle teinille peräpaikkoja? Yksitoista kiloa painavat istuimet on tarpeen mukaan helppo jättää kyydistä. Keskirivillä istuvat saavat lisää mukavuutta penkkiä liu’uttamalla ja selkänojaa säätämällä.Peugeot 5008:n hintahaitari leviää niin laajaksi, että mallistosta löytyy lähes jokaiselle jotakin. Edullisinta malliversiota (28 680 euroa) hakeva saa 130-hevosvoimaisen bensiinimoottorin ja manuaalivaihteiston Access-varustetasolla. Koeajoautoa oli kuorrutettu lisävarusteilla, minkä vuoksi hinta nousi 46 678 euroon.Kalleimmillaan auto on dieselmoottorilla, automaattivaihteistolla ja GT-varustetasolla (49 509 euroa).