Mazda 3 on erinomainen perusauto













Mazda tekee monia asioita toisin kuin mihin autoalalla on yleisesti totuttu. Siitä esimerkkinä uusi Mazda 3 tulee tarjolle ensi alkuun vain yhdellä moottorilla. Ja se taas on kaksilitrainen ja vapaasti hengittävä bensakone, eli melkoinen uuden auton erikoisuus tänä päivänä.Isohkosta tilavuudesta huolimatta moottorin teho on rajattu lukemaan 122 hevosvoimaa. Hieman erikoista sekin. Kaikkiaan moottori on silti täysin Mazdan Skyactiv-filosofian mukainen, eli kulutusta ja päästöjä alennetaan harvinaisen korkealla puristussuhteella. Aivan pihi ei kone kuitenkaan ole, koeajolenkillä Lissabonia ympäröivässä mäkisessä maastossa janolukema asettui hieman yli seitsemään litraan.Moottorin jatkeeksi saa joko 6-vaihteisen manuaalin tai yhtä monta pykälää tarjoavan itsestäänvaihtavan, joka on yllättäen ihan perinteinen eli momentinmuuntimella varustettu automaattivaihteisto. Sen toiminta ei ole moottoria kuormitettaessa aina ihan loogista, käsivaihteiston kanssa kuski pystyy toimimaan suoraviivaisemmin. Manuaalin toiminta on muutenkin erittäin täsmällistä ja laatikkoa on oikeasti ilo hämmentää.Toisaalta koneen kierrättäminen ei juuri kannata, sillä tehoa ei löydy yläkierroksilta liikaa.Onneksi moottori on riittävän vahva. Kolmosta on helppo ajaa joustavasti vääntöä hyödyntäen. Moottori hyödyntää myös Mazdan kevythybridijärjestelmää, eli jarrutusenergiasta talteen otetulla sähköllä saadaan muutama hevosvoima tukemaan polttomoottoria esimerkiksi liikkeellelähdöissä ja ohituksissa. Polttoaineen kulutusta vähennetään myös sylintereiden poiskytkennällä kun konetta käytetään osakuormalla.Ratin takaa tunnettuna Mazda 3 on hyvä ajettava. Sen ohjaus on looginen ja melko tunnokas. Mutkikkailla teillä Mazda avittaa vielä kuskia aktiivisella mutka-ajoavustimella.Myös jousitusta voi kehua, se on jämäkkä mutta silti vielä riittävän mukava. Ja kuten aina, maltillisempi 16 tuuman rengaskoko tarjoaa hieman mukavammat kyydit kuin komeampi 18-tuumainen vaihtoehto.Siinä missä yhä useampi uusi auto alkaa muistuttaa isoine näyttöineen jo enemmän avaruusalusta kuin autoa, Mazda 3 hemmottelee kuljettajaa perinteisellä ja erittäin selkeällä ohjaamolla. Ja kun vielä istuma-asento on erinomainen ja ratin säädöt erittäin runsaat, on Mazda 3:n ratin takana helppo viihtyä pidempikin matka. Myös selvästi edeltäjästä laskenut melutaso edesauttaa mukavuudessa.Suomeen uusi Mazda 3 saapuu hatchbackikina kevään aikana ja sedania joudutaan odottamaan kesään. Malliston hinnat alkavat 25 491 eurosta, ja yllättäen sedan on lähes saman hintainen pystyperän kanssa – näin siitä huolimatta, että sedan on näistä se parikymmentä senttiä pidempi.Loppuvuodesta moottorivalikoima laajenee myös uudella Skyactiv X -moottorilla, jonka teho tulee olemaan noin 180 hevosvoimaa. Sekin on kaksilitrainen ja hyödyntää niin ikään Mazdan kevythybridijärjestelmää. Ja vielä lopuksi hyviä uutisia nelivetojen ystäville, X-moottorin myötä neliveto tulee tarjolle myös Mazda 3:een.