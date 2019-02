Seat esittelee ensi viikolla ensimmäisen täyssähköautonsa – sama rakenne kuin lukuisissa Audi-, Skoda- ja VW-malleissa

Autot

Seatin ensimmäinen täyssähköinen auto esitellään ensi viikolla avautuvassa Geneven autonäyttelyssä. Toistaiseksi vielä konseptiasteisella sähköautolla aiotaan vastata ainakin kysymyksiin siitä, miltä tulevaisuuden liikkuvuus tulee Seatin mukaan näyttämään.Varmaa on, että uutuudessa yhdistyvät ainakin tämän hetken kuumimmat markkinatrendit eli sähköistyminen ja korkeamman tason liittävyyspalvelut.MEB-perusrakenne johon sähkö-Seat siis perustuu, on jo ennestään käytössä Audin E-tron -mallissa, minkä lisäksi siihen pohjautuvia autoja on suunnitteilla myös Skoda- (Vision E -konseptimalli) ja Volkswagen-brändien (I.D., I.D. Crozz, I.D. Buzz ynnä I.D. Vizzion) alla.Suomeksi käännettynä MEB tarkoittaa vapaasti käännettynä muokkautuvaa, erityisesti sähköautoille tarkoitettua perusrakennetta (saks.odularerlektroaukasten).