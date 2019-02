Autot

Peugeot paljastaa täyssähköisen pikkuauton ensi viikolla

Ensi viikon paljastettavan, uuden Peugeot 208:n kiinnostavin malli on oletettavasti täyssähköinen versio.Peugeot e-208 tarjoaa täyssähköisenä vaihtoehtona voimaa 100 kilowattia (136 hv). Sähkömoottori kehittää vääntöä 260 newtonmetriä. Ajomoodeja on kolme: eko, normaali ja sport. Kiihtyvyys 0-100 km/h sujuu 8,1 sekunnissa.e-208 on varustettu suurikapasiteettisella, 50 kWh:n akustolla, joka antaa 340 kilometrin toimintamatkan (WLTP-mittaustavalla).Matkustamon ilmastointijärjestelmään liitetty vesikiertoinen lämmönsäätöjärjestelmä mahdollistaa akkujen nopean latauksen, optimaalisen toimintamatkan ja pidemmän käyttöiän korkeajänniteakulle, valmistaja kertoo.Akustolla on kahdeksan vuoden tai 160 000 kilometrin takuu.Tarjolla on kolme eri lataustapaa: 1) Perinteisen kotipistokkeen käyttö, jolloin täysi latausaste 16 tunnin latausajalla. 2) Wall Box -latauslaitteella täysi lataus 5 tunnissa ja 15 minuutissa kolmivaihevirralla (11 kW) ja kahdeksassa tunnissa yksivaihevirralla (7,4 kW). 3) Lataus julkisesta latauspisteestä: 100 kW -pikalatauslaitteesta saavutetaan 80 prosentin latausaste puolessa tunnissa.Latausta voidaan ohjata etänä käyttämällä MyPeugeot-älypuhelinsovellusta. Se mahdollistaa latauksen käynnistämisen ja keskeyttämisen sekä latauksen tilan tarkistamisen.Uusi 208 tulee markkinoille ensi syksynä. Uutuus ensiesitellään Geneven autonäyttelyssä ensi viikolla. Suomeen uuden 208:n odotetaan rantautuvan loppusyksystä täyssähköversion seuratessa heti sen jälkeen.