Autot

Daimler ja BMW investoivat yhteiskäyttöautoihin – vaihtoehto joukkoliikenteelle

Daimler ja BMW investoivat yhteiskäyttöautoihin – vaihtoehto joukkoliikenteelle

22.3. 17:29

Yhteistyö Saksalaiset autovalmistajat Daimler ja BMW kertovat, että ne investoivat runsaat miljardi euroa yhteiskäyttöautoja koskevien ohjelmiensa yhdistämiseen ja laajentamiseen.

Yhtiöiden mukaan tarkoitus on tarjota asiakkaille liuta uusia liikkumispalveluja. Niiden on määrä toimia vaihtoehtona julkiselle liikenteelle ja polkupyörien vuokraamiselle.



Tavoitteena on, että yhteiskäyttöautot ovat itsestään kulkevia autonomisia täyssähköautoja.



Mercedes-Benzejä valmistavan Daimlerin ja BMW:n yhteiskäyttöohjelmat kantavat nimiä DriveNow ja Car2Go. Yhteiskäyttöohjelmat organisoidaan viiteen yhteisyritykseen. Pääkonttori sijaitsee Berliinissä.