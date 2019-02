Autot

IS koeajossa Mersun uusi ja omaluonteinen tehoherkku – vaan onko se bensanjano jo vähän vanhanaikaista?





Mercedes-AMG C 43 on mainio esimerkki siitä, kuinka pitkälle tähtimerkin tehdasvirityspajasta kokonaiseksi omaksi mallilinjakseen kohonnutta AMG-brändiä nykyään hyödynnetään.Alkuodotuksista poiketen C-sarjan ”Neljäkolmonen” on nimittäin pikemminkin vapaiden nopeuksien mukava moottoritieauto kuin varsinainen jatkuvasti ratakireä raaseri. Tai siis toki autosta löytyy sitä urheilullista suorituskykyä ja paljon löytyykin, mutta sekin on luonteeltaan pikemminkin ylellistä kuin repivää.Ja näin siis siitä huolimatta, että tuplaturbotetun V6-moottorin voimavarat ovat kasvaneet mallin taannoisessa kasvojenkohotuksessa (jo ennestään varsin kohtuullisista lukemista) vielä 23 lisähevosvoimalla.Vetotavaltaan kyseessä on niin sanottu takavetopainotteinen neliveto, mikä luo ajettavuuteen oman hauskuuslisänsä. Kuminsavutteluun laitetta ei ole tarkoitettu, mutta hyväpintaisen maaseututien neulansilmämutkasta ”pikkukoneinen” C-AMG sujahtaa läpi suorastaan nautittavasti.Jos pakettia voi sanoa maantieominaisuuksiltaan mukavaksi, niin mukulakivillä onkin jo sitten oikeasti vaikeata uskoa istuvansa ihan virallisessa AMG-mallissa. Niin mukavasta ja moneen taipuvasta laitteesta kun on kyse.Onneksi ajatuksensa voi ruuhkassakin kuljettaa takaisin sporttibrändiin vaikkapa komeasti muotoiltua rattia katsellen ja digimittariston äkkiseltään lähes loputtomilta tuntuvia ajettavuussäätövalikoita selaillen.No, niin tai näin, kyllä C 43 lähes aito urheiluautokin osaa olla. Perus-C:tä selkeästi nopeampi automaatti hakkaa niin haluttaessa vaihdetta sisään melkoista tahtia ja maisema vaihtuu hyvin nopeasti. Säädettävyyttä löytyy eri ajomoodeista niin paljon, että ihan opiskeluksi menee.Pettymys tai ei, mutta pakoäänet ovat laitteen luonteen mukaisesti ennemminkin huomiota herättämättömät kuin herättävät.Pidemmän ajorupeaman jälkeen voi vielä huomata, että istuimet ovat perisaksalaisen kovahkot, niin hyvässä kuin vähän pahassakin. Runsaasti viljellystä verhoilunahasta huolimatta myös muutamat käteen sattuvat sisustan muoviosat on samaa kovatavaraa kuin perus-C:ssäkin. No, kaikkea ei kai tässäkään voi saada.Vauhdikkaasti sujuneet kilometrit kostautuvat lopulta lopputankkauksessa. Mercedes-AMG C 43 ei ole säästöpossu, mikä ei tietenkään ole yllätys.Mieleen tulee ihan väkisin, että tässä hintaluokassa (Suomen kovat autoverot huomioiden) olisi kyllä tätä nykyä tarjolla saman kokoisia ja tehoisia täyssähköautojakin. Joiden toimintamatkakin on jo suunnilleen sama.Perinteisen bensakoneisen tehomallin viimeiseksi ikiomaksi ominaisuudeksi näyttäisikin jäävän enää farmarikori.Jännäksi käy kisa, pakko todeta.