Autot

Liikenneturva tyrmää jarrullisten peräkärryjen vapauttamisen katsastuksesta

Liikenne- ja viestintäministeriön esittämä jarrullisten kevytperävaunujen katsastusvapaus ei saa Liikenneturvalta kannatusta.Perusteena Liikenneturva käyttää muun muassa sitä, että esimerkiksi vuoden 2016 tilastoissa joka toisessa katsastuksessa käytetystä O2-luokan perävaunussa todettiin vikahavainto, ja niistä noin joka toisessa havainto oli peräti hylkäykseen johtava.Rekisterissä olevista O2-luokan perävaunuista noin kolmannes on asuntovaunuja, mutta jarrullisia perävaunuja käytetään paljon myös eläinkuljetusvaunuina sekä ammattimaisemmassa tavarankuljetuksessa, jossa kevytperävaunun (O1-luokka) kantavuus ei ole riittävä.Ei siis voida mitenkään sanoa, että katsastukset olisivat olleet turhia näiden ajoneuvojen osalta, Liikenneturva toteaa lausunnossaan.Yhtenä merkittävimpänä perusteluna perävaunujen katsastusvapautuksen puolesta on esitetty vähäisiä vuosittaisia käyttömääriä. Perävaunujen osalta tämä on kuitenkin vain arvelua, sillä niistä ei ole olemassa matkamittaritietoja.Liikenneturvan mukaan onkin todennäköistä, että osaa O2-perävaunuista voidaan käyttää vuosittain hyvinkin paljon. Lisäksi myös vuosittainen hyvin pieni ajomäärä on osaltaan myös riskitekijä, sillä esimerkiksi jarrujen toimintakunto voi esimerkiksi korroosion vuoksi heiketä käyttämättömyyden seurauksena. Samoin ajoneuvon kunnosta huolehtiminen jää vähemmälle, kun käyttötarve on vain satunnaista ja vähäistä.Jos nämä ajoneuvoluokat vapautetaan katsastuksesta kokonaan, niin silloin mahdollistetaan se, että liikenteessä silloin tällöin käytetään ajoneuvoja, joiden kunto on täysin laiminlyöty. Ilmiö on tuttu kevytperävaunuista, sillä suurta osaa niistä käytetään harvoin ja yleensä vain kesäaikoina. Muun ajan ne seisovat ”pihassa kuusen alla” säiden armoilla, Liikenneturva lataa vielä.Liikenneturva näkee, että lainsäätäjän tulisi nyt kokonaan hylätä katsastusvapautusidea ja mieluummin harkita mikä olisi kuluttajien kannalta mahdollisimman edullinen ja tarkoituksenmukainen katsastusväli ja -menettely, mutta kuitenkin siten, että turvallisuuden kannalta välttämätön katsastuskontrolli säilytetään.