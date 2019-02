Monella autoilijalla virheellinen luulo ohitustilanteessa sallitusta nopeudesta – poliisi paljastaa ylinopeuskaahareiden uskomattomimmat selitykset

Autot

"On kiire", "olen paljon parempi autoilija kuin muut", "nopeusrajoitukset ovat rahankeruuta varten", "on kamala vessahätä".Tässä muutamia hyvin yleisiä poliisille kerrottuja syitä ylinopeudelle.IS keräsi eri puolilla Suomea työskenteleviltä poliiseilta selityksiä, joilla ylinopeuskaaharit ovat tekojaan puolustelleet. Poliisien kertomasta ilmenee, että kaaharit hyvin usein vähättelevät rikkomuksiaan ja kokevat, että valvontaa pitäisi kohdistaa nopeuksien valvomisen sijaan täysin muihin asioihin.Kiire ja oma tai lapsen vessahätä ovat hyvin yleisiä selityksiä. Lisäksi monet kuljettajat luulevat virheellisesti, että ohituksissa saa ajaa ylinopeutta.Mieskuljettajien kerrotaan selittelevän ylinopeutta enemmän, kun taas naiset ovat niitä, jotka harmittelevat asiaa.Osa kuljettajista päästää mielikuvituksensa valloilleen keksiessään sopivaa selitystä siihen, miksi kaasujalka oli niin raskas.Ohituskaistan päättymisen jälkeen pysäytetty kuljettaja kertoi poliisille, että hänen oli pakko ohittaa. Henkilön mukaan ohituskaistalla pitää ohitella kun se kerran on rakennettu.Eräs kuljettaja ajoi huimaa vauhtia ohituskaistaa koko jonon ohi. Poliisille hän kertoi syyksi, että kaasu oli hirttänyt kiinni juuri kun ohituskaista alkoi. Ohituskaistan päätyttyä kaasupoljin olikin selityksen mukaan palautunut normaaliksi.Erään kuljettajan selitys ylinopeudelle oli se, että kun ajaa riittävän suurta ylinopeutta, niin hirvikolarin riski pienenee huomattavasti. Hirveen ei ehdi törmätä kun matkasta suoriutuu paljon nopeammin.Taksikuski pysäytettiin ylinopeuden vuoksi. Hänelle oli iskenyt ripuli ja hän oli yrittänyt ehtiä kotiin ennen kuin ikävä vahinko tapahtuu. Taksikuskin avatessa ikkunaa poliiseille haju autossa paljasti, että kuski ei ehtinyt kotiin vessaan. Löysät oli tullut housuun kuitenkin jo pari kilometriä ennen kuin poliisi hänet pysäytti.Eräs nainen kertoi, että polttoainemittari näytti punaista. Hänellä oli 30 kilometriä kotiin ja hän ajoi 100 km/h alueella 140 km/h. Nainen tuumasi, että hän pääsee varmemmin kotiin kun ajaa lujaa. Nainen aidosti luuli, että polttoaineen kulutus on sidottu aikaan.Eräs rouva oli liikkeellä miehensä autolla ja hänet pysäytettiin ylinopeuden vuoksi. Rouva kertoi, että koska auto ei ole hänen omansa, hän ei löytänyt autosta nopeusmittaria. Näin ollen hän ei voinut tarkkailla nopeuttaan.Kuljettaja kertoi ajaneensa ylinopeutta, koska poliisiautossa oli niin kirkkaat ajovalot, että hänen piti kiihdyttää pois alta.Noin 50-vuotias rouva totesi poliisille ylinopeuden jälkeen: "No kun tää auto vaan meni!"Kuljettaja kertoi poliisille pitäneensä turvaväliä takanaan ajaneeseen autoon. Turvaväli pidettiin kunnossa siis taaksepäin.Moottoritiellä pysäytettiin ylinopeutta ajanut ulkomaalainen mieskuljettaja. Syyksi ylinopeudelle hän kertoi sen, että hänen itse asentamansa opetusjarrupoljin oli irronnut ja se haittasi kuljettajan jarrupolkimen toimintaa. Hän kertoi, että ei pystynyt kunnolla jarruttamaan. Mies oli kuitenkin yksin autossa, eikä kyseessä ollut opetustilanne.Eräs mies oli ajanut törkeää ylinopeutta. Mies kertoi poliisille, että tiedossa oli varma pääsy petipuuhiin. Oli ollut kuulemma todella kiire.Eräs henkilö oli lähtenyt Hangosta hurjaa ylinopeutta kohti Porvoota. Henkilö pysäytettiin hieman ennen Porvoota ja hän kertoi poliisille syyksi kiireen vessaan. Vessahätä oli kuitenkin alkanut jo Hangosta.Eräs vanhempi nainen ajoi 80 km/h alueella 146 km/h. Nainen kertoi poliisille, että autohuollossa oli kehotettu ajamaan hetki suuremmalla nopeudella. Nainen oli totellut neuvoa välittömästi.Eräs britti pysäytettiin kun hän oli ajanut 140 km/h 100 km/h alueella. Hän ei tiennyt tarkkaan mitä nopeusrajoitusmerkki ”100” tarkoitti. Kuljettaja päätti ajaa varmuuden vuoksi 140 km/h.Eräs kuljettaja kertoi pysäytyksen jälkeen ajaneensa ylinopeutta, jotta takapenkillä oleva lapsi rauhoittuisi.Välillä poliisi joutuu todella puntaroimaan selityksiä. Tässä erään poliisin kertomus.Aikaa on jo ainakin viisi vuotta, kun olin Marjon kanssa kenttävuorossa kesäisenä viikkoyönä. Joskus puolenyön korvilla tuli Mikkelin Juvantiellä, taajama-alueella vastaan auto, vauhtia ainakin 90 km/h. Jopa lähelle satasta.Muuta liikennettä ei ollut, joten U-käännös ja stoppiin. Kuljettajana menin jututtamaan tätä hurjastelijaa. Autoa ajoi noin parikymppinen tyttö, yllään T-paita ja shortsit.– Iltaa, oli tuota vauhtia, on varmaan joku kiireellinen asia.Yritin luoda heti aluksi rentoa tunnelmaa.– Joo, olen menossa synnyttämään, vastasi neiti hätääntyneenä.– Tuota noin, nyt sinun pitää vähän avata asiaa, tein jatkokysymyksen, koska aistinvaraisesti arvioituna neidin mahdollinen raskaus ei ole kovinkaan pitkällä.– Sisko saa lapsen ja on jo laitoksella.– Joo, pyysin edelleen lisätietoja.– Sen mies on tulossa työmatkalta ja ehtii vasta aamuksi tänne. Sisko on ihan hädissään ja pyysi tukemaan. Saa ekan lapsensa.Hetken aikaa tein punnintaa eturistiriidasta, poliisin etiikasta ja lainsäädännöstä. Sitten tervehdin sotilaallisesti viemällä kättä päähineeseen ja käskin: "Kerro terveisiä".Neiti pääsi kunniatehtäväänsä ilman isompaa viivytystä.Parin viikon sisällä istuimme kenttämiesten kahviossa aamukahvilla ja Marjo näytti sanomalehti Länsi-Savon tekstiviestipalstalta lyhyttä tarinaa ja kysyi:– Eikös tämä ole se tyttö, joka oli menossa synnyttämään siskonsa lasta?Lehdessä luki: "Kiitos poliisille ymmärryksestä Juvantiellä xx.xx! Poika tuli!"Silloin tuli ihan liikuttunut olo. Tiesin tehneeni oikein.