Kolme esimerkkiä suksiboksista – näin tilankäyttö tallissa helpottuu

Jos boksi on oma, säästät autotallista tai varastosta tilaa kun nostat kuljetuslaatikon esimerkiksi kattoon tai seinälle.Mainituista ratkaisuista kattosäilytys on usein kalliimpi ja teknisesti hankalammin toteutettavissa, minkä lisäksi jälki mahdollisissa vahinkotapauksissa (kuten esimerkiksi kiinnitysjärjestelmän pettäessä) on yleensä pahempaa. Joten jos säilytyspaikan seinällä on hyvin tilaa, kannattaa harkita vakavasti myös seinäkoukkuja.Harva tietää, että osaa suksibokseille tarkoitetuista seinäsäilytyskoukuista voi myös säätää, jolloin lähes minkä tahansa kokoisen boksin säilytys onnistuu helposti, minkä lisäksi erikokoisia bokseja voi myös vaihdella autossaan tarpeen mukaan.Kätevimmät seinäkoukut voi kaupan päälle kääntää seinää vasten pois tieltä silloin kun niitä ei tarvita.Mutta paljonko boksille pitää varata tallista tai muusta säilytyspaikasta tilaa tai paljonko painoa seinä- tai kattokoukkujen pitää kestää? Seuraavassa kolme eri kokoista nykyaikaista esimerkkisuksiboksia mittoineen ja muine teknisine tietoineen:Avataan oikealta puolelta. Ulkomitat: 1800 x 570 x 350 mm. Enimmäiskuormitus: 50 kg. Paino: 10 kg.Aukeaa molemmilta puolilta. Ulkomitat: 1990 x 740 x 420 mm. Enimmäiskuorma: 50 kg. Paino: 15 kg.Avataan oikealta puolelta. Ulkomitat: 2170 x 800 x 350 mm. Enimmäiskuormitus: 50 kg. Paino: 16 kg.(Boksiesimerkit Bilteman valikoimasta.)